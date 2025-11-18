Abe מחיר היום

מחיר Abe (ABE) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 3.07% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ABE ל USD הוא -- לכל ABE.

Abe כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 51,856, עם היצע במחזור של 89.90M ABE. ב‑24 השעות האחרונות, ABE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00560686, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ABE נע ב -0.15% בשעה האחרונה ו -46.84% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Abe (ABE) מידע שוק

שווי שוק $ 51.86K$ 51.86K $ 51.86K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 51.86K$ 51.86K $ 51.86K אספקת מחזור 89.90M 89.90M 89.90M אספקה כוללת 89,895,633.18540348 89,895,633.18540348 89,895,633.18540348

שווי השוק הנוכחי של Abe הוא $ 51.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ABE הוא 89.90M, עם היצע כולל של 89895633.18540348. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 51.86K.