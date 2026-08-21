Aave Polygon WETH מחיר היום

מחיר Aave Polygon WETH (AMWETH) בזמן אמת היום הוא $ 2,340.76, עם שינוי של 3.95% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AMWETH ל USD הוא $ 2,340.76 לכל AMWETH.

Aave Polygon WETH כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,990,285, עם היצע במחזור של 3.41K AMWETH. ב‑24 השעות האחרונות, AMWETH סחר בין $ 2,222.5 (נמוך) ל $ 2,395.6 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 4,950.05, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 302.47.

ביצועים לטווח קצר, AMWETH נע ב -2.28% בשעה האחרונה ו +24.05% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.00.

Aave Polygon WETH (AMWETH) מידע שוק

שווי שוק $ 7.99M$ 7.99M $ 7.99M נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.99M$ 7.99M $ 7.99M אספקת מחזור 3.41K 3.41K 3.41K אספקה כוללת 3,413.54061651315 3,413.54061651315 3,413.54061651315

שווי השוק הנוכחי של Aave Polygon WETH הוא $ 7.99M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של AMWETH הוא 3.41K, עם היצע כולל של 3413.54061651315. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.99M.