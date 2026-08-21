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מחיר Aave Polygon WETH בזמן אמת היום הוא 2,340.76 USD.AMWETH שווי השוק הוא 7,990,285 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר AMWETH ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!מחיר Aave Polygon WETH בזמן אמת היום הוא 2,340.76 USD.AMWETH שווי השוק הוא 7,990,285 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר AMWETH ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!

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Aave Polygon WETH סֵמֶל

Aave Polygon WETH מחיר (AMWETH)

לא רשום

1 AMWETH ל USDמחיר חי:

$2,348.24
$2,348.24$2,348.24
+0.04%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Aave Polygon WETH (AMWETH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 12:39:15 (UTC+8)

Aave Polygon WETH מחיר היום

מחיר Aave Polygon WETH (AMWETH) בזמן אמת היום הוא $ 2,340.76, עם שינוי של 3.95% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AMWETH ל USD הוא $ 2,340.76 לכל AMWETH.

Aave Polygon WETH כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,990,285, עם היצע במחזור של 3.41K AMWETH. ב‑24 השעות האחרונות, AMWETH סחר בין $ 2,222.5 (נמוך) ל $ 2,395.6 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 4,950.05, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 302.47.

ביצועים לטווח קצר, AMWETH נע ב -2.28% בשעה האחרונה ו +24.05% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.00.

Aave Polygon WETH (AMWETH) מידע שוק

$ 7.99M
$ 7.99M$ 7.99M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 7.99M
$ 7.99M$ 7.99M

3.41K
3.41K 3.41K

3,413.54061651315
3,413.54061651315 3,413.54061651315

שווי השוק הנוכחי של Aave Polygon WETH הוא $ 7.99M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של AMWETH הוא 3.41K, עם היצע כולל של 3413.54061651315. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.99M.

Aave Polygon WETH היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 2,222.5
$ 2,222.5$ 2,222.5
24 שעות נמוך
$ 2,395.6
$ 2,395.6$ 2,395.6
גבוה 24 שעות

$ 2,222.5
$ 2,222.5$ 2,222.5

$ 2,395.6
$ 2,395.6$ 2,395.6

$ 4,950.05
$ 4,950.05$ 4,950.05

$ 302.47
$ 302.47$ 302.47

-2.28%

+3.95%

+24.05%

+24.05%

Aave Polygon WETH (AMWETH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Aave Polygon WETHל USDהיה $ +89.03.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAave Polygon WETH ל USDהיה . $ +6,353.6400333920.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAave Polygon WETH ל USDהיה $ +809.1749836400.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Aave Polygon WETHל USDהיה $ -0.0015934077276.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +89.03+3.95%
30 ימים$ +6,353.6400333920+271.43%
60 ימים$ +809.1749836400+34.57%
90 ימים$ -0.0015934077276-0.00%

תחזית מחיר עבור Aave Polygon WETH

Aave Polygon WETH (AMWETH) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של AMWETH הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
Aave Polygon WETH (AMWETH) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 14 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Aave Polygon WETH עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
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העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 12:39:15 (UTC+8)

Aave Polygon WETH (AMWETH) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
02-11 14:20:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, יציאה נטו מ-CEX של 59,400 ETH
02-10 18:39:21נתונים על השרשרת
אתמול, תעודות סל ביטקוין ספוט רשמו זרימה נטו פנימה של 144.9 מיליון דולר, בעוד שתעודות סל את'ריום רשמו זרימה נטו פנימה של 57 מיליון דולר
02-04 11:04:00עדכוני תעשייה
מדד הפחד בקריפטו יורד שוב ל-14, השוק נשאר באזור "פחד קיצוני"
02-04 00:48:00עדכוני תעשייה
285 מיליון דולר חוסלו ברחבי הרשת ב-24 השעות האחרונות, גם לונגים וגם שורטים נמחקו
02-01 01:12:00עדכוני תעשייה
ביטקוין שובר מתחת לשפל הקודם של $80,600, מגיע לשפל חדש מאז 11 באפריל 2025
01-28 07:44:00עדכוני תעשייה
מדד הדולר מגיע לרמה הנמוכה ביותר מאז פברואר 2022, שוק הקריפטו ממשיך לעלות

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מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

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