a slow runner מחיר היום

מחיר a slow runner (SNAIL) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000955, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SNAIL ל USD הוא $ 0.00000955 לכל SNAIL.

a slow runner כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 9,541.04, עם היצע במחזור של 999.56M SNAIL. ב‑24 השעות האחרונות, SNAIL סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00242581, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000927.

ביצועים לטווח קצר, SNAIL נע ב -- בשעה האחרונה ו -21.05% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

a slow runner (SNAIL) מידע שוק

שווי שוק $ 9.54K$ 9.54K $ 9.54K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.54K$ 9.54K $ 9.54K אספקת מחזור 999.56M 999.56M 999.56M אספקה כוללת 999,559,687.86338 999,559,687.86338 999,559,687.86338

שווי השוק הנוכחי של a slow runner הוא $ 9.54K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SNAIL הוא 999.56M, עם היצע כולל של 999559687.86338. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.54K.