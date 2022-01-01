Zentry (ZENT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Zentry (ZENT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Zentry (ZENT) מידע Zentry is the Gaming Superlayer built to bring the MMORPG experience to real life. It is the game of games that unites the world’s 3 billion gamers from countless games and platforms, both digital and physical, into a unified Play Economy. אתר רשמי: https://zentry.com/ מסמך לבן: https://zentry.com/whitepaper סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xdBB7a34Bf10169d6d2D0d02A6cbb436cF4381BFa קנה ZENTעכשיו!

Zentry (ZENT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Zentry (ZENT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 58.09M $ 58.09M $ 58.09M ההיצע הכולל: $ 9.71B $ 9.71B $ 9.71B אספקה במחזור: $ 7.16B $ 7.16B $ 7.16B FDV (שווי מדולל מלא): $ 78.78M $ 78.78M $ 78.78M שיא כל הזמנים: $ 0.05 $ 0.05 $ 0.05 שפל כל הזמנים: $ 0.007081015497129782 $ 0.007081015497129782 $ 0.007081015497129782 מחיר נוכחי: $ 0.008116 $ 0.008116 $ 0.008116 למידע נוסף על Zentry (ZENT) מחיר

Zentry (ZENT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Zentry (ZENT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ZENT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ZENTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ZENTטוקניומיקה, חקרו אתZENTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Zentry (ZENT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ZENTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ZENT עכשיו את היסטוריית המחירים!

ZENT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן ZENT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ZENT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה ZENTעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

