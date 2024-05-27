ZENT

Zentry is the Gaming Superlayer built to bring the MMORPG experience to real life. It is the game of games that unites the world’s 3 billion gamers from countless games and platforms, both digital and physical, into a unified Play Economy.

שֵׁםZENT

דירוגNo.377

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)9.77%

אספקת מחזור7,584,612,051.602713

מקסימום היצע10,000,000,000

אספקה כוללת9,706,992,814.355925

שיעור מחזור0.7584%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.045346562276934003,2024-05-27

המחיר הנמוך ביותר0.007081015497129782,2025-06-22

בלוקצ'יין ציבוריETH

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

