YALA מחיר היום

מחיר YALA (YALA) בזמן אמת היום הוא $ 0.02944, עם שינוי של 13.30% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ YALA ל USD הוא $ 0.02944 לכל YALA.

YALA כרגע מדורג במקום #1135 לפי שווי שוק של $ 7.45M, עם היצע במחזור של 253.14M YALA. ב‑24 השעות האחרונות, YALA סחר בין $ 0.02928 (נמוך) ל $ 0.03772 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.45623373838083625, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.03177978123365863.

ביצועים לטווח קצר, YALA נע ב -2.97% בשעה האחרונה ו -46.86% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 75.41K.

YALA (YALA) מידע שוק

דירוג No.1135 שווי שוק $ 7.45M$ 7.45M $ 7.45M נפח (24 שעות) $ 75.41K$ 75.41K $ 75.41K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 29.44M$ 29.44M $ 29.44M אספקת מחזור 253.14M 253.14M 253.14M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 990,824,065.979865 990,824,065.979865 990,824,065.979865 שיעור מחזור 25.31% בלוקצ'יין ציבורי BSC

