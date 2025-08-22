Wodo Gaming (XWGT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.034278. במהלך 24 השעות האחרונות, XWGT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.034271 לבין שיא של $ 0.037601, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XWGTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, XWGT השתנה ב -2.26% במהלך השעה האחרונה, -4.88% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.68% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Wodo Gaming (XWGT) מידע שוק
--
----
$ 78.08K
$ 78.08K$ 78.08K
$ 34.28M
$ 34.28M$ 34.28M
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
BSC
שווי השוק הנוכחי של Wodo Gaming הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 78.08K. ההיצע במחזור של XWGT הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.28M.
Wodo Gaming (XWGT) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Wodo Gamingהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00175859
-4.88%
30 ימים
$ +0.004928
+16.79%
60 ימים
$ +0.016938
+97.68%
90 ימים
$ +0.015088
+78.62%
Wodo Gaming שינוי מחיר היום
היום,XWGT רשם שינוי של $ -0.00175859 (-4.88%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Wodo Gaming שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.004928 (+16.79%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Wodo Gaming שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,XWGT ראה שינוי של $ +0.016938 (+97.68%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Wodo Gaming שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.015088 (+78.62%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Wodo Gaming (XWGT)?
Wodo Gaming is the ultimate blockchain gaming ecosystem with live products and active users. This unique gaming ecosystem has 7 products: A game hub, store, marketplace, incubation, card, hosting, and development kits. Wodo revolutionized blockchain gaming by providing multichain access at the same.
Wodo Gaming זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Wodo Gamingההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקXWGT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Wodo Gamingאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךWodo Gaming לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Wodo Gamingתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Wodo Gaming (XWGT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Wodo Gaming (XWGT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Wodo Gaming.
הבנת הטוקנומיקה של Wodo Gaming (XWGT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על XWGT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Wodo Gaming (XWGT)
מחפש איך לקנותWodo Gaming? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Wodo Gamingב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.