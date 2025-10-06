OroBit מחיר היום

מחיר OroBit (XRB) בזמן אמת היום הוא $ 1.9979, עם שינוי של 0.23% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ XRB ל USD הוא $ 1.9979 לכל XRB.

OroBit כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- XRB. ב‑24 השעות האחרונות, XRB סחר בין $ 1.9756 (נמוך) ל $ 2.0632 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, XRB נע ב +0.05% בשעה האחרונה ו -1.77% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 112.99K.

OroBit (XRB) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 112.99K$ 112.99K $ 112.99K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 998.95M$ 998.95M $ 998.95M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 500,000,000 500,000,000 500,000,000 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של OroBit הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 112.99K. ההיצע במחזור של XRB הוא --, עם היצע כולל של 500000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 998.95M.