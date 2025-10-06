Dexlab מחיר היום

מחיר Dexlab (XLAB) בזמן אמת היום הוא $ 0.0000008456, עם שינוי של 2.12% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ XLAB ל USD הוא $ 0.0000008456 לכל XLAB.

Dexlab כרגע מדורג במקום #2647 לפי שווי שוק של $ 297.37K, עם היצע במחזור של 351.67B XLAB. ב‑24 השעות האחרונות, XLAB סחר בין $ 0.0000008347 (נמוך) ל $ 0.0000008866 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.000020824547284648, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.000000797447959855.

ביצועים לטווח קצר, XLAB נע ב +0.27% בשעה האחרונה ו -15.70% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 55.48K.

Dexlab (XLAB) מידע שוק

דירוג No.2647 שווי שוק $ 297.37K$ 297.37K $ 297.37K נפח (24 שעות) $ 55.48K$ 55.48K $ 55.48K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.23M$ 4.23M $ 4.23M אספקת מחזור 351.67B 351.67B 351.67B מקסימום היצע 5,000,000,000,000 5,000,000,000,000 5,000,000,000,000 אספקה כוללת 4,999,990,000,000 4,999,990,000,000 4,999,990,000,000 שיעור מחזור 7.03% בלוקצ'יין ציבורי SOL

