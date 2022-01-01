Wicrypt (WNT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Wicrypt (WNT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Wicrypt (WNT) מידע The Smart WiFi Network Powered By You. Easily create your own hotspot network at home, at your business, or on-the-go and get paid! אתר רשמי: https://wicrypt.com/ מסמך לבן: https://whitepaper.wicrypt.com/ סייר בלוקים: https://polygonscan.com/token/0x82a0e6c02b91ec9f6ff943c0a933c03dbaa19689 קנה WNTעכשיו!

Wicrypt (WNT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Wicrypt (WNT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 744.87K $ 744.87K $ 744.87K ההיצע הכולל: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M אספקה במחזור: $ 26.12M $ 26.12M $ 26.12M FDV (שווי מדולל מלא): $ 5.70M $ 5.70M $ 5.70M שיא כל הזמנים: $ 0.6 $ 0.6 $ 0.6 שפל כל הזמנים: $ 0.00885626534093369 $ 0.00885626534093369 $ 0.00885626534093369 מחיר נוכחי: $ 0.028512 $ 0.028512 $ 0.028512 למידע נוסף על Wicrypt (WNT) מחיר

Wicrypt (WNT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Wicrypt (WNT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של WNT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות WNTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את WNTטוקניומיקה, חקרו אתWNTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Wicrypt (WNT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של WNTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה WNT עכשיו את היסטוריית המחירים!

WNT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן WNT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו WNT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה WNTעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

