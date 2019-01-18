V Systems (VSYS) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי V Systems (VSYS), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

V Systems (VSYS) מידע V SYSTEMS is a blockchain infrastructure provider with a focus on database and cloud services. Led by Chief architect Sunny King, the inventor of Proof of Stake consensus, the V SYSTEMS blockchain aims to create a scalable, high performance, secure and holders driving underlying infrastructure platform for blockchain database through his new innovation - Supernode Proof of Stake (SPoS) consensus algorithm. The V SYSTEMS blockchain platform aims to deliver decentralized cloud database technology with high scalability, finality, durability and performance that is practically resistant to 51% attack. The network can also support efficient and agile development of a vast variety of applications including finance (DeFi), entertainment, social media and many more. אתר רשמי: https://www.v.systems/ מסמך לבן: https://v.systems/pdf/sposwhitepaper.pdf סייר בלוקים: https://explorer.v.systems/ קנה VSYSעכשיו!

V Systems (VSYS) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור V Systems (VSYS), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M ההיצע הכולל: $ 5.45B $ 5.45B $ 5.45B אספקה במחזור: $ 3.44B $ 3.44B $ 3.44B FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.72M $ 1.72M $ 1.72M שיא כל הזמנים: $ 0.2778 $ 0.2778 $ 0.2778 שפל כל הזמנים: $ 0.0002447931117377 $ 0.0002447931117377 $ 0.0002447931117377 מחיר נוכחי: $ 0.0003153 $ 0.0003153 $ 0.0003153 למידע נוסף על V Systems (VSYS) מחיר

V Systems (VSYS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של V Systems (VSYS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של VSYS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות VSYSהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את VSYSטוקניומיקה, חקרו אתVSYSהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות VSYS מעוניין להוסיף את V Systems (VSYS) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת VSYS, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות VSYS ב-MEXC עכשיו!

V Systems (VSYS) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של VSYSעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה VSYS עכשיו את היסטוריית המחירים!

VSYS חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן VSYS עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו VSYS משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה VSYSעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

