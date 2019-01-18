VSYS

V SYSTEMS is a blockchain infrastructure provider with a focus on database and cloud services. Led by Chief architect Sunny King, the inventor of Proof of Stake consensus, the V SYSTEMS blockchain aims to create a scalable, high performance, secure and holders driving underlying infrastructure platform for blockchain database through his new innovation - Supernode Proof of Stake (SPoS) consensus algorithm. The V SYSTEMS blockchain platform aims to deliver decentralized cloud database technology with high scalability, finality, durability and performance that is practically resistant to 51% attack. The network can also support efficient and agile development of a vast variety of applications including finance (DeFi), entertainment, social media and many more.

שֵׁםVSYS

דירוגNo.2104

שווי שוק$0,00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0,00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0,01%

אספקת מחזור3 442 915 734

מקסימום היצע0

אספקה כוללת5 451 523 147

שיעור מחזור%

תאריך הנפקה2019-01-18 00:00:00

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה0,0265 USDT

שיא כל הזמנים0.297542300258,2019-07-29

המחיר הנמוך ביותר0.0002447931117377,2025-06-06

בלוקצ'יין ציבוריVSYS

Loading...