Virtual X (VRL) מידע Virtual X is a decentralized, blockchain-powered mobile phone network. This ground-breaking initiative leverages the power of eSIM technology, allowing users to activate their mobile services instantly without the need for a physical SIM card. אתר רשמי: https://www.virtualx.uk מסמך לבן: https://virtualx.uk/whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0xa975be9202ce26dde8bce29034be42bcd4861e36 קנה VRLעכשיו!

Virtual X (VRL) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Virtual X (VRL), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.28M $ 1.28M $ 1.28M שיא כל הזמנים: $ 0.004385 $ 0.004385 $ 0.004385 שפל כל הזמנים: $ 0.00005244363770449 $ 0.00005244363770449 $ 0.00005244363770449 מחיר נוכחי: $ 0.0000255 $ 0.0000255 $ 0.0000255 למידע נוסף על Virtual X (VRL) מחיר

Virtual X (VRL) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Virtual X (VRL) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של VRL אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות VRLהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את VRLטוקניומיקה, חקרו אתVRLהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות VRL מעוניין להוסיף את Virtual X (VRL) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת VRL, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות VRL ב-MEXC עכשיו!

Virtual X (VRL) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של VRLעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה VRL עכשיו את היסטוריית המחירים!

VRL חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן VRL עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו VRL משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה VRLעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

