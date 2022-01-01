Vameon (VON) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Vameon (VON), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Vameon (VON) מידע Vameon brings you a cutting-edge 3D mobile Action-RPG dEmpire of Vampire game powered by BNB Chain, blending AAA gameplay with instant onboarding, all within a decentralized Play-to-Earn NFT Metaverse. Players are fully immersed in an ecosystem where they can mint free NFT-characters and build their value through in-game progress, as well as earn crypto rewards, and enjoy the captivating gameplay. אתר רשמי: https://vameon.com/ מסמך לבן: https://vameon.com/docs/Vameon-Whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0xa4c3497b57c8b6d510f3707a1e9694fd791f45fb קנה VONעכשיו!

Vameon (VON) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Vameon (VON), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 5.32M $ 5.32M $ 5.32M ההיצע הכולל: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T אספקה במחזור: $ 249.41B $ 249.41B $ 249.41B FDV (שווי מדולל מלא): $ 21.34M $ 21.34M $ 21.34M שיא כל הזמנים: $ 0.000953922 $ 0.000953922 $ 0.000953922 שפל כל הזמנים: $ 0.000004946453995299 $ 0.000004946453995299 $ 0.000004946453995299 מחיר נוכחי: $ 0.000021336 $ 0.000021336 $ 0.000021336 למידע נוסף על Vameon (VON) מחיר

Vameon (VON) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Vameon (VON) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של VON אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות VONהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את VONטוקניומיקה, חקרו אתVONהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

