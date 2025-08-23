עוד על VISTA

VISTA מידע על מחיר

VISTA אתר רשמי

VISTA טוקניומיקה

VISTA תחזית מחיר

VISTA היסטוריה

VISTA מדריך קנייה

VISTAממיר מטבעות לפיאט

VISTA ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Ethervista סֵמֶל

Ethervista מְחִיר(VISTA)

1 VISTA ל USDמחיר חי:

$10.056
$10.056$10.056
-6.02%1D
USD
Ethervista (VISTA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:02:12 (UTC+8)

Ethervista (VISTA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 9.582
$ 9.582$ 9.582
24 שעות נמוך
$ 11.361
$ 11.361$ 11.361
גבוה 24 שעות

$ 9.582
$ 9.582$ 9.582

$ 11.361
$ 11.361$ 11.361

$ 75.26396878625319
$ 75.26396878625319$ 75.26396878625319

$ 4.312291250115094
$ 4.312291250115094$ 4.312291250115094

+0.81%

-6.02%

-1.47%

-1.47%

Ethervista (VISTA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 10.056. במהלך 24 השעות האחרונות, VISTA נסחר בטווח שבין שפל של $ 9.582 לבין שיא של $ 11.361, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VISTAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 75.26396878625319, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 4.312291250115094.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VISTA השתנה ב +0.81% במהלך השעה האחרונה, -6.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ethervista (VISTA) מידע שוק

No.1149

$ 9.46M
$ 9.46M$ 9.46M

$ 155.45K
$ 155.45K$ 155.45K

$ 10.06M
$ 10.06M$ 10.06M

941.06K
941.06K 941.06K

1,000,000
1,000,000 1,000,000

941,056.05988605
941,056.05988605 941,056.05988605

94.10%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Ethervista הוא $ 9.46M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 155.45K. ההיצע במחזור של VISTA הוא 941.06K, עם היצע כולל של 941056.05988605. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.06M.

Ethervista (VISTA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Ethervistaהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.64415-6.02%
30 ימים$ +2.385+31.09%
60 ימים$ +4.011+66.35%
90 ימים$ +1.115+12.47%
Ethervista שינוי מחיר היום

היום,VISTA רשם שינוי של $ -0.64415 (-6.02%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Ethervista שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +2.385 (+31.09%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Ethervista שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,VISTA ראה שינוי של $ +4.011 (+66.35%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Ethervista שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +1.115 (+12.47%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Ethervista (VISTA)?

בדוק את Ethervista עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהEthervista (VISTA)

Ethervista is a new standard for Decentralized Exchanges -Built for Ethereum and Layer 2s.

Ethervista זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Ethervistaההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקVISTA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Ethervistaאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךEthervista לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Ethervistaתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Ethervista (VISTA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ethervista (VISTA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ethervista.

בדוק את Ethervista תחזית המחיר עכשיו‏!

Ethervista (VISTA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Ethervista (VISTA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VISTA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Ethervista (VISTA)

מחפש איך לקנותEthervista? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Ethervistaב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

VISTA למטבעות מקומיים

1 Ethervista(VISTA) ל VND
264,623.64
1 Ethervista(VISTA) ל AUD
A$15.38568
1 Ethervista(VISTA) ל GBP
7.44144
1 Ethervista(VISTA) ל EUR
8.5476
1 Ethervista(VISTA) ל USD
$10.056
1 Ethervista(VISTA) ל MYR
RM42.2352
1 Ethervista(VISTA) ל TRY
412.296
1 Ethervista(VISTA) ל JPY
¥1,478.232
1 Ethervista(VISTA) ל ARS
ARS$13,283.976
1 Ethervista(VISTA) ל RUB
812.92704
1 Ethervista(VISTA) ל INR
880.4028
1 Ethervista(VISTA) ל IDR
Rp162,193.52568
1 Ethervista(VISTA) ל KRW
13,947.26976
1 Ethervista(VISTA) ל PHP
569.77296
1 Ethervista(VISTA) ל EGP
￡E.487.716
1 Ethervista(VISTA) ל BRL
R$54.50352
1 Ethervista(VISTA) ל CAD
C$13.87728
1 Ethervista(VISTA) ל BDT
1,223.41296
1 Ethervista(VISTA) ל NGN
15,376.1268
1 Ethervista(VISTA) ל COP
$40,385.49936
1 Ethervista(VISTA) ל ZAR
R.176.68392
1 Ethervista(VISTA) ל UAH
416.8212
1 Ethervista(VISTA) ל VES
Bs1,407.84
1 Ethervista(VISTA) ל CLP
$9,653.76
1 Ethervista(VISTA) ל PKR
Rs2,851.07712
1 Ethervista(VISTA) ל KZT
5,380.36224
1 Ethervista(VISTA) ל THB
฿326.21664
1 Ethervista(VISTA) ל TWD
NT$306.50688
1 Ethervista(VISTA) ל AED
د.إ36.90552
1 Ethervista(VISTA) ל CHF
Fr8.0448
1 Ethervista(VISTA) ל HKD
HK$78.53736
1 Ethervista(VISTA) ל AMD
֏3,849.83904
1 Ethervista(VISTA) ל MAD
.د.م90.504
1 Ethervista(VISTA) ל MXN
$187.24272
1 Ethervista(VISTA) ל SAR
ريال37.71
1 Ethervista(VISTA) ל PLN
36.60384
1 Ethervista(VISTA) ל RON
лв43.44192
1 Ethervista(VISTA) ל SEK
kr95.63256
1 Ethervista(VISTA) ל BGN
лв16.79352
1 Ethervista(VISTA) ל HUF
Ft3,418.0344
1 Ethervista(VISTA) ל CZK
210.97488
1 Ethervista(VISTA) ל KWD
د.ك3.06708
1 Ethervista(VISTA) ל ILS
33.88872
1 Ethervista(VISTA) ל AOA
Kz9,166.74792
1 Ethervista(VISTA) ל BHD
.د.ب3.791112
1 Ethervista(VISTA) ל BMD
$10.056
1 Ethervista(VISTA) ל DKK
kr64.15728
1 Ethervista(VISTA) ל HNL
L263.26608
1 Ethervista(VISTA) ל MUR
458.95584
1 Ethervista(VISTA) ל NAD
$176.28168
1 Ethervista(VISTA) ל NOK
kr101.46504
1 Ethervista(VISTA) ל NZD
$17.0952
1 Ethervista(VISTA) ל PAB
B/.10.056
1 Ethervista(VISTA) ל PGK
K42.43632
1 Ethervista(VISTA) ל QAR
ر.ق36.50328
1 Ethervista(VISTA) ל RSD
дин.1,007.30952

Ethervista מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Ethervista, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרEthervista הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Ethervista

כמה שווה Ethervista (VISTA) היום?
החי VISTAהמחיר ב USD הוא 10.056 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VISTA ל USD?
המחיר הנוכחי של VISTA ל USD הוא $ 10.056. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Ethervista?
שווי השוק של VISTA הוא $ 9.46M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VISTA?
ההיצע במחזור של VISTA הוא 941.06K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VISTA?
‏‏VISTA השיג מחיר שיא (ATH) של 75.26396878625319 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VISTA?
VISTA ‏‏רשם מחירATL של 4.312291250115094 USD.
מהו נפח המסחר של VISTA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VISTA הוא $ 155.45K USD.
האם VISTA יעלה השנה?
VISTA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VISTA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:02:12 (UTC+8)

Ethervista (VISTA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

VISTA-ל-USD מחשבון

סְכוּם

VISTA
VISTA
USD
USD

1 VISTA = 10.056 USD

מסחרVISTA

USDTVISTA
$10.056
$10.056$10.056
-6.01%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד