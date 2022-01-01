Viction (VIC) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Viction (VIC), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Viction (VIC) מידע Viction, formerly TomoChain, is a people-centric layer-1 blockchain, offering zero-gas transactions and enhanced security to make Web3 easy and safe for everyone. VIC is the native cryptocurrency of Viction. It is used for several functions within the Viction ecosystem, including payment of transaction fees, staking and delegating, liquidity provision, and governance. As a payment method, it is used to pay for smart contract executions and transaction fees on the Viction network. Staking and delegating VIC helps secure the network and earn rewards. אתר רשמי: https://viction.xyz/ מסמך לבן: https://docs.viction.xyz/whitepaper-and-research סייר בלוקים: https://www.vicscan.xyz/ קנה VICעכשיו!

Viction (VIC) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Viction (VIC), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 28.29M $ 28.29M $ 28.29M ההיצע הכולל: $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M אספקה במחזור: $ 122.27M $ 122.27M $ 122.27M FDV (שווי מדולל מלא): $ 48.59M $ 48.59M $ 48.59M שיא כל הזמנים: $ 3.915 $ 3.915 $ 3.915 שפל כל הזמנים: $ 0.1359477912669297 $ 0.1359477912669297 $ 0.1359477912669297 מחיר נוכחי: $ 0.2314 $ 0.2314 $ 0.2314 למידע נוסף על Viction (VIC) מחיר

Viction (VIC) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Viction (VIC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של VIC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות VICהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את VICטוקניומיקה, חקרו אתVICהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות VIC מעוניין להוסיף את Viction (VIC) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת VIC, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות VIC ב-MEXC עכשיו!

Viction (VIC) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של VICעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה VIC עכשיו את היסטוריית המחירים!

VIC חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן VIC עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו VIC משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה VICעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!