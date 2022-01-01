UpTop (UPTOP) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי UpTop (UPTOP), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

UpTop (UPTOP) מידע UpTop is a decentralized liquidity protocol built on BNB Chain, designed to empower projects with community-driven LP (liquidity pool) building capabilities. It replaces manual market-making with automated protocols and replaces VC control with community participation—initiating a new paradigm of liquidity infrastructure. אתר רשמי: https://www.uptop.meme/ סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x8a0db359c38414b5f145f65cc1c69d9253067c43 קנה UPTOPעכשיו!

UpTop (UPTOP) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור UpTop (UPTOP), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 9.12M $ 9.12M $ 9.12M שיא כל הזמנים: $ 0.17134 $ 0.17134 $ 0.17134 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.009119 $ 0.009119 $ 0.009119 למידע נוסף על UpTop (UPTOP) מחיר

UpTop (UPTOP) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של UpTop (UPTOP) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של UPTOP אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות UPTOPהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את UPTOPטוקניומיקה, חקרו אתUPTOPהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות UPTOP מעוניין להוסיף את UpTop (UPTOP) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת UPTOP, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות UPTOP ב-MEXC עכשיו!

UpTop (UPTOP) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של UPTOPעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה UPTOP עכשיו את היסטוריית המחירים!

UPTOP חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן UPTOP עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו UPTOP משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה UPTOPעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

