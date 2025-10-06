Uber מחיר היום

מחיר Uber (UBERON) בזמן אמת היום הוא $ 91.02, עם שינוי של 0.62% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ UBERON ל USD הוא $ 91.02 לכל UBERON.

Uber כרגע מדורג במקום #2101 לפי שווי שוק של $ 927.56K, עם היצע במחזור של 10.19K UBERON. ב‑24 השעות האחרונות, UBERON סחר בין $ 90.61 (נמוך) ל $ 92.54 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 145.09739014986184, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 89.68182527337706.

ביצועים לטווח קצר, UBERON נע ב +0.38% בשעה האחרונה ו -3.06% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 63.57K.

Uber (UBERON) מידע שוק

דירוג No.2101 שווי שוק $ 927.56K$ 927.56K $ 927.56K נפח (24 שעות) $ 63.57K$ 63.57K $ 63.57K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 927.56K$ 927.56K $ 927.56K אספקת מחזור 10.19K 10.19K 10.19K אספקה כוללת 10,190.69995015 10,190.69995015 10,190.69995015 בלוקצ'יין ציבורי ETH

