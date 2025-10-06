ExchangeDEX+
מחיר Tesla xStock בזמן אמת היום הוא 406.06 USD.TSLAX שווי השוק הוא 45,884,037.632316801 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר TSLAX ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד!מחיר Tesla xStock בזמן אמת היום הוא 406.06 USD.TSLAX שווי השוק הוא 45,884,037.632316801 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר TSLAX ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד!

עוד על TSLAX

TSLAX מידע על מחיר

מה זה TSLAX

TSLAX אתר רשמי

TSLAX טוקניומיקה

TSLAX תחזית מחיר

TSLAX היסטוריה

TSLAX מדריך קנייה

Tesla xStock סֵמֶל

Tesla xStock מְחִיר(TSLAX)

1 TSLAX ל USDמחיר חי:

$406.06
-2.17%1D
USD
Tesla xStock (TSLAX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-18 14:02:53 (UTC+8)

Tesla xStock מחיר היום

מחיר Tesla xStock (TSLAX) בזמן אמת היום הוא $ 406.06, עם שינוי של 2.17% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TSLAX ל USD הוא $ 406.06 לכל TSLAX.

Tesla xStock כרגע מדורג במקום #471 לפי שווי שוק של $ 45.88M, עם היצע במחזור של 113.00K TSLAX. ב‑24 השעות האחרונות, TSLAX סחר בין $ 398 (נמוך) ל $ 424.31 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 474.6824248978316, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 290.2836164741007.

ביצועים לטווח קצר, TSLAX נע ב +0.31% בשעה האחרונה ו -8.26% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 65.21K.

Tesla xStock (TSLAX) מידע שוק

No.471

$ 45.88M
$ 65.21K
$ 45.88M
113.00K
--
112,998.17177835
SOL

שווי השוק הנוכחי של Tesla xStock הוא $ 45.88M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 65.21K. ההיצע במחזור של TSLAX הוא 113.00K, עם היצע כולל של 112998.17177835. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 45.88M.

Tesla xStock היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 398
24 שעות נמוך
$ 424.31
גבוה 24 שעות

$ 398
$ 424.31
$ 474.6824248978316
$ 290.2836164741007
+0.31%

-2.17%

-8.26%

-8.26%

Tesla xStock (TSLAX) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Tesla xStockהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -9.007-2.17%
30 ימים$ -37.95-8.55%
60 ימים$ -12.13-2.91%
90 ימים$ +78.92+24.12%
Tesla xStock שינוי מחיר היום

היום,TSLAX רשם שינוי של $ -9.007 (-2.17%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Tesla xStock שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -37.95 (-8.55%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Tesla xStock שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,TSLAX ראה שינוי של $ -12.13 (-2.91%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Tesla xStock שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +78.92 (+24.12%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Tesla xStock (TSLAX)?

בדוק את Tesla xStock עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

תחזית מחיר עבור Tesla xStock

Tesla xStock (TSLAX) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של TSLAX הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
Tesla xStock (TSLAX) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Tesla xStock עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר Tesla xStock יגיע ב‑2025–2026? בקר בדף תחזית המחיר שלנו עבור TSLAX תחזיות מחירי לשנים 2025–2026 על ידי לחיצה על Tesla xStock תחזית מחיר.

כיצד לקנות & להשקיע ב Tesla xStock

מוכן להתחיל עם Tesla xStock? קניית TSLAX מהירה וידידותית למתחילים ב‑MEXC. תוכל להתחיל לסחור מיד לאחר הרכישה הראשונה שלך. למידע נוסף, עיין במדריך המלא שלנו על כיצד לקנות Tesla xStock. להלן סקירה מהירה בחמישה שלבים שתעזור לך להתחיל את Tesla xStock (TSLAX) מסע הקנייה שלך.

שלב 1

הירשם לחשבון והשלם את KYC

ראשית, הירשם לחשבון והשלם את KYC ב-MEXC. אתה יכול לעשות זאת באתר הרשמי של MEXC או באפליקציית MEXC באמצעות מספר הטלפון או כתובת הדוא"ל שלך.
שלב 2

הוסף USDT, USDC או USDE לארנק שלך

USDT, USDC ו-USDE מקלים על המסחר ב-MEXC. אתה יכול לקנות USDT, USDC ו-USDE באמצעות העברה בנקאית, OTC או מסחר P2P.
שלב 3

עבור לדף מסחר ספוט

באתר של MEXC, לחץ על ספוט בסרגל העליון וחפש את האסימונים המועדפים עליך.
שלב 4

בחר את האסימונים שלך

עם יותר מ-113.00K אסימונים זמינים, אתה יכול בקלות לקנות ביטקוין, אתריום ואסימונים פופולריים.
שלב 5

השלם את הרכישה שלך

הזן את כמות האסימונים או את השווי במטבע המקומי שלך. לחץ על קנה, וTesla xStockיזוכה מיידית בארנק שלך.
איך לקנות Tesla xStock (TSLAX) מדריך

מה אפשר לעשות עם Tesla xStock

החזקת Tesla xStock מאפשרת לך לפתוח יותר אפשרויות מעבר לרכישה והחזקה בלבד. אתה יכול לסחור ב-BTC במאות שווקים, להרוויח פרסים פסיביים דרך מוצרי חיסכון והימור גמישים, או להשתמש בכלי מסחר מקצועיים כדי להגדיל את הנכסים שלך. בין אם אתה מתחיל, מקצועי או משקיע מנוסה, MEXC מקלה עליך למקסם את הפוטנציאל הקריפטו שלך. להלן ארבע הדרכים הטובות ביותר למצות את הפוטנציאל של טוקני הביטקוין שלך

מסחר עם עמלות נמוכות במיוחד ב‑MEXC

קנייה של Tesla xStock (TSLAX) ב MEXC פירושה יותר ערך לכספך. כאחת מפלטפורמות הקריפטו עם העמלות הנמוכות ביותר בשוק, MEXC עוזרת לך להפחית עלויות מהעסקה הראשונה שלך.

עמלות מסחר ספוט:
בדוק את התחרותיות ב MEXC עמלות המסחר

בנוסף, ניתן לסחור בטוקנים ספוט נבחרים ללא כל עמלות באמצעות פסטיבל ללא עמלות של MEXC.

מה זהTesla xStock (TSLAX)

Tesla xStock (TSLAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. TSLAx tracks the price of Tesla, Inc. (the underlying). TSLAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Tesla, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Tesla xStock מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Tesla xStock, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרTesla xStock הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Tesla xStock

כמה שווה 1 Tesla xStock ב-2030?
אם Tesla xStock תצמח בקצב שנתי של 5%, הערך המוערך שלה יכול להגיע לכ $-- עד 2026, $-- עד 2030, $-- עד 2035, ו $-- עד 2040. נתונים אלו ממחישים תרחיש של צמיחה מצטברת יציבה, אם כי המחיר בפועל בעתיד יהיה תלוי באימוץ השוק, בהתפתחויות רגולטוריות ובתנאים מקרו-כלכליים. אתה יכול לצפות בטבלת התחזית המלאה למטה לקבלת פירוט שנתי של Tesla xStock מחירי הפוטנציאליים ותשואת ה-ROI הצפויה.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

