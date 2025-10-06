Tesla xStock מחיר היום

מחיר Tesla xStock (TSLAX) בזמן אמת היום הוא $ 406.06, עם שינוי של 2.17% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TSLAX ל USD הוא $ 406.06 לכל TSLAX.

Tesla xStock כרגע מדורג במקום #471 לפי שווי שוק של $ 45.88M, עם היצע במחזור של 113.00K TSLAX. ב‑24 השעות האחרונות, TSLAX סחר בין $ 398 (נמוך) ל $ 424.31 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 474.6824248978316, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 290.2836164741007.

ביצועים לטווח קצר, TSLAX נע ב +0.31% בשעה האחרונה ו -8.26% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 65.21K.

Tesla xStock (TSLAX) מידע שוק

דירוג No.471 שווי שוק $ 45.88M$ 45.88M $ 45.88M נפח (24 שעות) $ 65.21K$ 65.21K $ 65.21K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 45.88M$ 45.88M $ 45.88M אספקת מחזור 113.00K 113.00K 113.00K מקסימום היצע ---- -- אספקה כוללת 112,998.17177835 112,998.17177835 112,998.17177835 בלוקצ'יין ציבורי SOL

