TRVL (TRVL) מידע Dtravel is a decentralized platform for members of the home sharing economy that facilitates short-term accommodation discovery, bookings and payments, with up to 50% lower fees than competing platforms. Dtravel is a decentralized autonomous organization (DAO): a community-owned and governed ecosystem that operates for the benefit of its community members comprising hosts, guests, contributors and TRVL token holders. אתר רשמי: http://www.dtravel.com/ מסמך לבן: https://docs.dtravel.com/ סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x6a8Fd46F88dBD7bdC2D536C604f811C63052ce0F קנה TRVLעכשיו!

TRVL (TRVL) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור TRVL (TRVL), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 4.42M $ 4.42M $ 4.42M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 416.65M $ 416.65M $ 416.65M FDV (שווי מדולל מלא): $ 10.61M $ 10.61M $ 10.61M שיא כל הזמנים: $ 1.5681 $ 1.5681 $ 1.5681 שפל כל הזמנים: $ 0.005121316692487361 $ 0.005121316692487361 $ 0.005121316692487361 מחיר נוכחי: $ 0.010613 $ 0.010613 $ 0.010613 למידע נוסף על TRVL (TRVL) מחיר

TRVL (TRVL) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של TRVL (TRVL) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של TRVL אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות TRVLהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את TRVLטוקניומיקה, חקרו אתTRVLהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות TRVL מעוניין להוסיף את TRVL (TRVL) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת TRVL, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות TRVL ב-MEXC עכשיו!

TRVL (TRVL) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של TRVLעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה TRVL עכשיו את היסטוריית המחירים!

TRVL חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן TRVL עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו TRVL משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה TRVLעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

