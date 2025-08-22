Trust The Process (TRUST) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0004971. במהלך 24 השעות האחרונות, TRUST נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0004863 לבין שיא של $ 0.0005738, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRUSTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.05737362198044114, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000469341462032687.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, TRUST השתנה ב -5.70% במהלך השעה האחרונה, -9.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Trust The Process (TRUST) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Trust The Process הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 55.23K. ההיצע במחזור של TRUST הוא 0.00, עם היצע כולל של 999995323. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 497.10K.
Trust The Process (TRUST) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Trust The Processהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.000053948
-9.79%
30 ימים
$ -0.0001555
-23.83%
60 ימים
$ -0.0001886
-27.51%
90 ימים
$ -0.0003428
-40.82%
Trust The Process שינוי מחיר היום
היום,TRUST רשם שינוי של $ -0.000053948 (-9.79%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Trust The Process שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0001555 (-23.83%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Trust The Process שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,TRUST ראה שינוי של $ -0.0001886 (-27.51%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Trust The Process שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0003428 (-40.82%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Trust The Process (TRUST)?
Trust The Process is a meme coin on the Solana chain.
Trust The Process זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Trust The Processההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקTRUST את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Trust The Processאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךTrust The Process לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Trust The Processתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Trust The Process (TRUST) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Trust The Process (TRUST) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Trust The Process.
הבנת הטוקנומיקה של Trust The Process (TRUST) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TRUST הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Trust The Process (TRUST)
מחפש איך לקנותTrust The Process? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Trust The Processב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
