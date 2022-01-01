TrueFiToken (TRU) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי TrueFiToken (TRU), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

TrueFiToken (TRU) מידע TrueFi is the DeFi protocol launched by TrustToken for unsecured lending, and TRU is a native token used for loan pledge and voting. TrustNetwork is a digital asset conversion platform that allows anyone to create liquidity and partial ownership of assets, and provide insurance and auditing for their asset holders. אתר רשמי: https://truefi.io/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x4c19596f5aaff459fa38b0f7ed92f11ae6543784 קנה TRUעכשיו!

TrueFiToken (TRU) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור TrueFiToken (TRU), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 41.95M $ 41.95M $ 41.95M ההיצע הכולל: $ 1.34B $ 1.34B $ 1.34B אספקה במחזור: $ 1.33B $ 1.33B $ 1.33B FDV (שווי מדולל מלא): $ 45.76M $ 45.76M $ 45.76M שיא כל הזמנים: $ 1.0626 $ 1.0626 $ 1.0626 שפל כל הזמנים: $ 0.02315175652400417 $ 0.02315175652400417 $ 0.02315175652400417 מחיר נוכחי: $ 0.03156 $ 0.03156 $ 0.03156 למידע נוסף על TrueFiToken (TRU) מחיר

TrueFiToken (TRU) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של TrueFiToken (TRU) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של TRU אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות TRUהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את TRUטוקניומיקה, חקרו אתTRUהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

