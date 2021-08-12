TRU

TrueFi is the DeFi protocol launched by TrustToken for unsecured lending, and TRU is a native token used for loan pledge and voting. TrustNetwork is a digital asset conversion platform that allows anyone to create liquidity and partial ownership of assets, and provide insurance and auditing for their asset holders.

שֵׁםTRU

דירוגNo.646

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.53%

אספקת מחזור1,329,345,686.3459923

מקסימום היצע1,450,000,000

אספקה כוללת1,344,195,694.2046723

שיעור מחזור0.9167%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים1.03732783,2021-08-12

המחיר הנמוך ביותר0.02315175652400417,2025-07-05

בלוקצ'יין ציבוריETH

מבואTrueFi is the DeFi protocol launched by TrustToken for unsecured lending, and TRU is a native token used for loan pledge and voting. TrustNetwork is a digital asset conversion platform that allows anyone to create liquidity and partial ownership of assets, and provide insurance and auditing for their asset holders.

הצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

TRU/USDT
TrueFiToken
