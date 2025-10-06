Trillions מחיר היום

מחיר Trillions (TRILLIONS) בזמן אמת היום הוא $ 0.0029376, עם שינוי של 14.16% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TRILLIONS ל USD הוא $ 0.0029376 לכל TRILLIONS.

Trillions כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- TRILLIONS. ב‑24 השעות האחרונות, TRILLIONS סחר בין $ 0.0023292 (נמוך) ל $ 0.0029978 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, TRILLIONS נע ב +0.08% בשעה האחרונה ו -23.66% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 70.32K.

Trillions (TRILLIONS) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 70.32K$ 70.32K $ 70.32K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.94M$ 2.94M $ 2.94M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי PLASMA

שווי השוק הנוכחי של Trillions הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 70.32K. ההיצע במחזור של TRILLIONS הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.94M.