Terraport (TERRA) מידע Terraport is an autonomous DeFi platform using smart contracts on the Terra Classic blockchain and based on a circular economy model capable of infinite self-sustaining. The entire ecosystem is powered by a native deflationary token called $TERRA, which will be used to access various features of the platform. אתר רשמי: https://terraport.finance מסמך לבן: https://terraport.gitbook.io/terraport-docs/ סייר בלוקים: https://finder.terraport.finance/mainnet/address/terra1ex0hjv3wurhj4wgup4jzlzaqj4av6xqd8le4etml7rg9rs207y4s8cdvrp קנה TERRAעכשיו!

Terraport (TERRA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Terraport (TERRA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 641.38M $ 641.38M $ 641.38M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.94M $ 1.94M $ 1.94M שיא כל הזמנים: $ 0.12538 $ 0.12538 $ 0.12538 שפל כל הזמנים: $ 0.002779654513498339 $ 0.002779654513498339 $ 0.002779654513498339 מחיר נוכחי: $ 0.003032 $ 0.003032 $ 0.003032 למידע נוסף על Terraport (TERRA) מחיר

Terraport (TERRA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Terraport (TERRA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של TERRA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות TERRAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את TERRAטוקניומיקה, חקרו אתTERRAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות TERRA מעוניין להוסיף את Terraport (TERRA) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת TERRA, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות TERRA ב-MEXC עכשיו!

Terraport (TERRA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של TERRAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה TERRA עכשיו את היסטוריית המחירים!

TERRA חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן TERRA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו TERRA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה TERRAעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

