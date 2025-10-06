TAIX מחיר היום

מחיר TAIX (TAIX) בזמן אמת היום הוא $ 0.0000999, עם שינוי של 0.89% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TAIX ל USD הוא $ 0.0000999 לכל TAIX.

TAIX כרגע מדורג במקום #4547 לפי שווי שוק של $ 0.00, עם היצע במחזור של 0.00 TAIX. ב‑24 השעות האחרונות, TAIX סחר בין $ 0.0000995 (נמוך) ל $ 0.0001018 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.000671960920599046, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.000092129582649973.

ביצועים לטווח קצר, TAIX נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -2.16% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 32.55K.

TAIX (TAIX) מידע שוק

דירוג No.4547 שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 32.55K$ 32.55K $ 32.55K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 999.00K$ 999.00K $ 999.00K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 מקסימום היצע 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 אספקה כוללת 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 שיעור מחזור 0.00% בלוקצ'יין ציבורי BASE

שווי השוק הנוכחי של TAIX הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 32.55K. ההיצע במחזור של TAIX הוא 0.00, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 999.00K.