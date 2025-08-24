עוד על SPEC

SPEC מידע על מחיר

SPEC מסמך לבן

SPEC אתר רשמי

SPEC טוקניומיקה

SPEC תחזית מחיר

SPEC היסטוריה

SPEC מדריך קנייה

SPECממיר מטבעות לפיאט

SPEC ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Spectral סֵמֶל

Spectral מְחִיר(SPEC)

1 SPEC ל USDמחיר חי:

$0.4783
$0.4783$0.4783
-6.08%1D
USD
Spectral (SPEC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:15:35 (UTC+8)

Spectral (SPEC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.4585
$ 0.4585$ 0.4585
24 שעות נמוך
$ 0.5452
$ 0.5452$ 0.5452
גבוה 24 שעות

$ 0.4585
$ 0.4585$ 0.4585

$ 0.5452
$ 0.5452$ 0.5452

$ 18.579969338127004
$ 18.579969338127004$ 18.579969338127004

$ 0.4366029851473161
$ 0.4366029851473161$ 0.4366029851473161

-2.21%

-6.08%

-1.55%

-1.55%

Spectral (SPEC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.4783. במהלך 24 השעות האחרונות, SPEC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.4585 לבין שיא של $ 0.5452, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SPECהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 18.579969338127004, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.4366029851473161.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SPEC השתנה ב -2.21% במהלך השעה האחרונה, -6.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Spectral (SPEC) מידע שוק

No.1300

$ 6.75M
$ 6.75M$ 6.75M

$ 216.60K
$ 216.60K$ 216.60K

$ 47.83M
$ 47.83M$ 47.83M

14.10M
14.10M 14.10M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

14.10%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Spectral הוא $ 6.75M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 216.60K. ההיצע במחזור של SPEC הוא 14.10M, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 47.83M.

Spectral (SPEC) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Spectralהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.030963-6.08%
30 ימים$ -0.1533-24.28%
60 ימים$ -0.3081-39.18%
90 ימים$ -0.8547-64.12%
Spectral שינוי מחיר היום

היום,SPEC רשם שינוי של $ -0.030963 (-6.08%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Spectral שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.1533 (-24.28%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Spectral שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SPEC ראה שינוי של $ -0.3081 (-39.18%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Spectral שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.8547 (-64.12%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Spectral (SPEC)?

בדוק את Spectral עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSpectral (SPEC)

Spectral takes natural language and converts it into Solidity code, enabling individuals and enterprises to ship production grade smart contracts, arbitrage agents, NFTs, rollups, and more.

Spectral זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Spectralההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSPEC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Spectralאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSpectral לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Spectralתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Spectral (SPEC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Spectral (SPEC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Spectral.

בדוק את Spectral תחזית המחיר עכשיו‏!

Spectral (SPEC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Spectral (SPEC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SPEC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Spectral (SPEC)

מחפש איך לקנותSpectral? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Spectralב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SPEC למטבעות מקומיים

1 Spectral(SPEC) ל VND
12,586.4645
1 Spectral(SPEC) ל AUD
A$0.731799
1 Spectral(SPEC) ל GBP
0.353942
1 Spectral(SPEC) ל EUR
0.406555
1 Spectral(SPEC) ל USD
$0.4783
1 Spectral(SPEC) ל MYR
RM2.00886
1 Spectral(SPEC) ל TRY
19.605517
1 Spectral(SPEC) ל JPY
¥70.3101
1 Spectral(SPEC) ל ARS
ARS$642.012524
1 Spectral(SPEC) ל RUB
38.594027
1 Spectral(SPEC) ל INR
41.865599
1 Spectral(SPEC) ל IDR
Rp7,714.515049
1 Spectral(SPEC) ל KRW
664.301304
1 Spectral(SPEC) ל PHP
27.090912
1 Spectral(SPEC) ל EGP
￡E.23.207116
1 Spectral(SPEC) ל BRL
R$2.58282
1 Spectral(SPEC) ל CAD
C$0.660054
1 Spectral(SPEC) ל BDT
58.189978
1 Spectral(SPEC) ל NGN
731.344615
1 Spectral(SPEC) ל COP
$1,920.881498
1 Spectral(SPEC) ל ZAR
R.8.403731
1 Spectral(SPEC) ל UAH
19.825535
1 Spectral(SPEC) ל VES
Bs66.962
1 Spectral(SPEC) ל CLP
$459.168
1 Spectral(SPEC) ל PKR
Rs135.607616
1 Spectral(SPEC) ל KZT
255.909632
1 Spectral(SPEC) ל THB
฿15.511269
1 Spectral(SPEC) ל TWD
NT$14.564235
1 Spectral(SPEC) ל AED
د.إ1.755361
1 Spectral(SPEC) ל CHF
Fr0.38264
1 Spectral(SPEC) ל HKD
HK$3.735523
1 Spectral(SPEC) ל AMD
֏183.112372
1 Spectral(SPEC) ל MAD
.د.م4.3047
1 Spectral(SPEC) ל MXN
$8.882031
1 Spectral(SPEC) ל SAR
ريال1.793625
1 Spectral(SPEC) ל PLN
1.741012
1 Spectral(SPEC) ל RON
лв2.066256
1 Spectral(SPEC) ל SEK
kr4.558199
1 Spectral(SPEC) ל BGN
лв0.798761
1 Spectral(SPEC) ל HUF
Ft162.516774
1 Spectral(SPEC) ל CZK
10.039517
1 Spectral(SPEC) ל KWD
د.ك0.1458815
1 Spectral(SPEC) ל ILS
1.607088
1 Spectral(SPEC) ל AOA
Kz436.003931
1 Spectral(SPEC) ל BHD
.د.ب0.1803191
1 Spectral(SPEC) ל BMD
$0.4783
1 Spectral(SPEC) ל DKK
kr3.051554
1 Spectral(SPEC) ל HNL
L12.521894
1 Spectral(SPEC) ל MUR
21.829612
1 Spectral(SPEC) ל NAD
$8.384599
1 Spectral(SPEC) ל NOK
kr4.821264
1 Spectral(SPEC) ל NZD
$0.81311
1 Spectral(SPEC) ל PAB
B/.0.4783
1 Spectral(SPEC) ל PGK
K2.018426
1 Spectral(SPEC) ל QAR
ر.ق1.736229
1 Spectral(SPEC) ל RSD
дин.47.92566

Spectral מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Spectral, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרSpectral הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Spectral

כמה שווה Spectral (SPEC) היום?
החי SPECהמחיר ב USD הוא 0.4783 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SPEC ל USD?
המחיר הנוכחי של SPEC ל USD הוא $ 0.4783. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Spectral?
שווי השוק של SPEC הוא $ 6.75M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SPEC?
ההיצע במחזור של SPEC הוא 14.10M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SPEC?
‏‏SPEC השיג מחיר שיא (ATH) של 18.579969338127004 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SPEC?
SPEC ‏‏רשם מחירATL של 0.4366029851473161 USD.
מהו נפח המסחר של SPEC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SPEC הוא $ 216.60K USD.
האם SPEC יעלה השנה?
SPEC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SPEC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:15:35 (UTC+8)

Spectral (SPEC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

איך לזהות את הטרנד/נarrטיב הנוכחי בשוק הקריפטו?

בעולם הקריפטו, נראטיבים מניעים גם נזילות וגם תחושת משקיעים. תפסו את הטרנד הנכון, והסיכוי שלכם להכפיל את הנכסים גדל באופן משמעותי; לכו בדרך הלא נכונה, ואתם מסכנים את עצמכם ב”קניית השיא” או במניעת תנועות פיצוי. אז איך אנחנו יודעים איזה נראטיב מוביל את השוק, ואיזה מגזר מושך הון ותשומת לב? המדריך הזה מפרט דרכים מעשיות לזיהוי טרנדים בקריפטו.

August 24, 2025

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

SPEC-ל-USD מחשבון

סְכוּם

SPEC
SPEC
USD
USD

1 SPEC = 0.4783 USD

מסחרSPEC

USDTSPEC
$0.4783
$0.4783$0.4783
-6.17%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד