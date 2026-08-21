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מחיר SpaceX bStocks בזמן אמת היום הוא -- ILS.SPCXB שווי השוק הוא -- ILS. עקוב אחרי עדכוני מחיר SPCXB ל ILS בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!מחיר SpaceX bStocks בזמן אמת היום הוא -- ILS.SPCXB שווי השוק הוא -- ILS. עקוב אחרי עדכוני מחיר SPCXB ל ILS בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!

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SpaceX bStocks סֵמֶל

SpaceX bStocks מְחִיר(SPCXB)

לא רשום

ILS
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 11:03:23 (UTC+8)

SpaceX bStocks מחיר היום

מחיר SpaceX bStocks (SPCXB) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SPCXB ל ILS הוא -- לכל SPCXB.

SpaceX bStocks כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- SPCXB. ב‑24 השעות האחרונות, SPCXB סחר בין -- (נמוך) ל -- (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, SPCXB נע ב -- בשעה האחרונה ו -- ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

SpaceX bStocks (SPCXB) מידע שוק

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שווי השוק הנוכחי של SpaceX bStocks הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SPCXB הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.

SpaceX bStocks היסטוריית המחירים ILS

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
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SpaceX bStocks (SPCXB) היסטוריית מחירים ILS

עקוב אחר שינויי המחירים של SpaceX bStocksהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (ILS)לשנות (%)
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SpaceX bStocks שינוי מחיר היום

היום,SPCXB רשם שינוי של -- (--), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

SpaceX bStocks שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב -- (--), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

SpaceX bStocks שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SPCXB ראה שינוי של -- (--), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

SpaceX bStocks שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב -- (--), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

תחזית מחיר עבור SpaceX bStocks

SpaceX bStocks (SPCXB) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של SPCXB הוא ₪ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
SpaceX bStocks (SPCXB) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 14 שנים)

בשנת 2040, המחיר של SpaceX bStocks עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של ₪ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר SpaceX bStocks תגיע ב 2026–2027? בקר בדף SPCXB תחזית המחירים שלנו לקבלת תחזיות מחיר של לשנים 2026–2027 על ידי לחיצה על SpaceX bStocks תחזית מחיר.

מה זהSpaceX bStocks (SPCXB)

SPCXB is a tokenized bStock that provides investors with exposure to SpaceX and the right to convert the token into the corresponding underlying security on Binance.com, subject to applicable laws and regulations. Each token is fully backed 1:1 by the corresponding underlying shares held by the issuer through a regulated U.S. broker-dealer. By holding SPCXB, investors can benefit from: Exposure to the price movements of the underlying stock Dividend entitlements, where applicable The right to convert tokens into the underlying shares on a 1:1 basis 24/7 trading availability.

SpaceX bStocks מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של SpaceX bStocks, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרSpaceX bStocks הרשמי

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העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 11:03:23 (UTC+8)

SpaceX bStocks (SPCXB) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
02-11 14:20:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, יציאה נטו מ-CEX של 59,400 ETH
02-10 18:39:21נתונים על השרשרת
אתמול, תעודות סל ביטקוין ספוט רשמו זרימה נטו פנימה של 144.9 מיליון דולר, בעוד שתעודות סל את'ריום רשמו זרימה נטו פנימה של 57 מיליון דולר
02-04 11:04:00עדכוני תעשייה
מדד הפחד בקריפטו יורד שוב ל-14, השוק נשאר באזור "פחד קיצוני"
02-04 00:48:00עדכוני תעשייה
285 מיליון דולר חוסלו ברחבי הרשת ב-24 השעות האחרונות, גם לונגים וגם שורטים נמחקו
02-01 01:12:00עדכוני תעשייה
ביטקוין שובר מתחת לשפל הקודם של $80,600, מגיע לשפל חדש מאז 11 באפריל 2025
01-28 07:44:00עדכוני תעשייה
מדד הדולר מגיע לרמה הנמוכה ביותר מאז פברואר 2022, שוק הקריפטו ממשיך לעלות

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₪0.016744
₪0.016744₪0.016744

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₪0.0559429₪0.0559429

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₪0.36777
₪0.36777₪0.36777

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כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

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