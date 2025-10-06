SPUR PROTOCOL מחיר היום

מחיר SPUR PROTOCOL (SON) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SON ל USD הוא -- לכל SON.

SPUR PROTOCOL כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- SON. ב‑24 השעות האחרונות, SON סחר בין -- (נמוך) ל -- (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, SON נע ב -- בשעה האחרונה ו -- ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

SPUR PROTOCOL (SON) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת ---- --

שווי השוק הנוכחי של SPUR PROTOCOL הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SON הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.