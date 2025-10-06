קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידייםGOLDלהרוויחמרכז אירועים
מחיר SPUR PROTOCOL בזמן אמת היום הוא -- USD.SON שווי השוק הוא -- USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר SON ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!מחיר SPUR PROTOCOL בזמן אמת היום הוא -- USD.SON שווי השוק הוא -- USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר SON ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!

עוד על SON

SON מידע על מחיר

מה זה SON

SON מסמך לבן

SON אתר רשמי

SON טוקניומיקה

SON תחזית מחיר

SPUR PROTOCOL סֵמֶל

SPUR PROTOCOL מְחִיר(SON)

לא רשום

USD
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
העמוד עודכן לאחרונה: 2026-03-07 07:18:38 (UTC+8)

SPUR PROTOCOL מחיר היום

מחיר SPUR PROTOCOL (SON) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SON ל USD הוא -- לכל SON.

SPUR PROTOCOL כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- SON. ב‑24 השעות האחרונות, SON סחר בין -- (נמוך) ל -- (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, SON נע ב -- בשעה האחרונה ו -- ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

SPUR PROTOCOL (SON) מידע שוק

--
----

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

שווי השוק הנוכחי של SPUR PROTOCOL הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SON הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.

SPUR PROTOCOL היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
--
----
24 שעות נמוך
--
----
גבוה 24 שעות

--
----

--
----

--
----

--
----

--

--

--

--

SPUR PROTOCOL (SON) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של SPUR PROTOCOLהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
No Data
SPUR PROTOCOL שינוי מחיר היום

היום,SON רשם שינוי של -- (--), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

SPUR PROTOCOL שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב -- (--), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

SPUR PROTOCOL שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SON ראה שינוי של -- (--), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

SPUR PROTOCOL שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב -- (--), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

תחזית מחיר עבור SPUR PROTOCOL

SPUR PROTOCOL (SON) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של SON הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
SPUR PROTOCOL (SON) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 14 שנים)

בשנת 2040, המחיר של SPUR PROTOCOL עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר SPUR PROTOCOL תגיע ב 2026–2027? בקר בדף SON תחזית המחירים שלנו לקבלת תחזיות מחיר של לשנים 2026–2027 על ידי לחיצה על SPUR PROTOCOL תחזית מחיר.

מה זהSPUR PROTOCOL (SON)

SOUNI is a fantasy-style 3D MMORPG game, built on Binance Smart Chain. SOUNI creates a large open world that delivers vivid experiences, with the corresponding multi-levels for both beginners and professional players.

SPUR PROTOCOL מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של SPUR PROTOCOL, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרSPUR PROTOCOL הרשמי

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על SPUR PROTOCOL

SPUR PROTOCOL (SON) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
02-11 14:20:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, יציאה נטו מ-CEX של 59,400 ETH
02-10 18:39:21נתונים על השרשרת
אתמול, תעודות סל ביטקוין ספוט רשמו זרימה נטו פנימה של 144.9 מיליון דולר, בעוד שתעודות סל את'ריום רשמו זרימה נטו פנימה של 57 מיליון דולר
02-04 11:04:00עדכוני תעשייה
מדד הפחד בקריפטו יורד שוב ל-14, השוק נשאר באזור "פחד קיצוני"
02-04 00:48:00עדכוני תעשייה
285 מיליון דולר חוסלו ברחבי הרשת ב-24 השעות האחרונות, גם לונגים וגם שורטים נמחקו
02-01 01:12:00עדכוני תעשייה
ביטקוין שובר מתחת לשפל הקודם של $80,600, מגיע לשפל חדש מאז 11 באפריל 2025
01-28 07:44:00עדכוני תעשייה
מדד הדולר מגיע לרמה הנמוכה ביותר מאז פברואר 2022, שוק הקריפטו ממשיך לעלות

SPUR PROTOCOL חדשות חמות

למה הרבה אנשים עדיין מפסידים כסף במהלך רבע עלייה?

למה הרבה אנשים עדיין מפסידים כסף במהלך רבע עלייה?

October 6, 2025
עליית הרשתות השכבתיות של הביטקוין: הבנת הטכנולוגיה שעושה מהפך בעתיד הביטקוין ב-2025

עליית הרשתות השכבתיות של הביטקוין: הבנת הטכנולוגיה שעושה מהפך בעתיד הביטקוין ב-2025

October 6, 2025
אלטקוין ב-2025: כשה-TOTAL3 מגיע לשיאים חדשים אבל התיק שלך לא זז

אלטקוין ב-2025: כשה-TOTAL3 מגיע לשיאים חדשים אבל התיק שלך לא זז

October 5, 2025
הצג עוד

גלה עוד על SPUR PROTOCOL

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

