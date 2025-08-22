עוד על SOH

Stohn Coin סֵמֶל

Stohn Coin מְחִיר(SOH)

1 SOH ל USDמחיר חי:

$0.00615
$0.00615$0.00615
0.00%1D
USD
Stohn Coin (SOH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:41:16 (UTC+8)

Stohn Coin (SOH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00615
$ 0.00615$ 0.00615
24 שעות נמוך
$ 0.0064
$ 0.0064$ 0.0064
גבוה 24 שעות

$ 0.00615
$ 0.00615$ 0.00615

$ 0.0064
$ 0.0064$ 0.0064

$ 0.12002167088212497
$ 0.12002167088212497$ 0.12002167088212497

$ 0.002123899099248126
$ 0.002123899099248126$ 0.002123899099248126

0.00%

0.00%

-22.45%

-22.45%

Stohn Coin (SOH) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00615. במהלך 24 השעות האחרונות, SOH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00615 לבין שיא של $ 0.0064, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SOHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.12002167088212497, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002123899099248126.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SOH השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-22.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Stohn Coin (SOH) מידע שוק

No.7599

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 60.85
$ 60.85$ 60.85

$ 246.00K
$ 246.00K$ 246.00K

0.00
0.00 0.00

40,000,000
40,000,000 40,000,000

14,946,414
14,946,414 14,946,414

0.00%

SOH

שווי השוק הנוכחי של Stohn Coin הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 60.85. ההיצע במחזור של SOH הוא 0.00, עם היצע כולל של 14946414. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 246.00K.

Stohn Coin (SOH) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Stohn Coinהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 00.00%
30 ימים$ +0.00109+21.54%
60 ימים$ -0.00135-18.00%
90 ימים$ +0.00128+26.28%
Stohn Coin שינוי מחיר היום

היום,SOH רשם שינוי של $ 0 (0.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Stohn Coin שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00109 (+21.54%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Stohn Coin שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SOH ראה שינוי של $ -0.00135 (-18.00%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Stohn Coin שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.00128 (+26.28%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Stohn Coin (SOH)?

בדוק את Stohn Coin עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהStohn Coin (SOH)

Stohn Coin is a decentralized digital currency designed for fast, secure, and cost-effective transactions. Unlike traditional banking systems that rely on intermediaries like banks or governments, Stohn Coin operates on a peer-to-peer network powered by blockchain technology. This allows users to send and receive payments directly, anywhere in the world, without delays or high fees.With a capped supply of 43,982,139 coins, Stohn Coin is deflationary by design, making it a scarce and potentially valuable digital asset over time. New coins are introduced through mining, with a block time of just 5 minutes, ensuring a steady and predictable release of coins while securing the network.

Stohn Coin זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Stohn Coinההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSOH את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Stohn Coinאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךStohn Coin לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Stohn Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Stohn Coin (SOH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Stohn Coin (SOH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Stohn Coin.

בדוק את Stohn Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

Stohn Coin (SOH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Stohn Coin (SOH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SOH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Stohn Coin (SOH)

מחפש איך לקנותStohn Coin? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Stohn Coinב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Stohn Coin מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Stohn Coin, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרStohn Coin הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Stohn Coin

כמה שווה Stohn Coin (SOH) היום?
החי SOHהמחיר ב USD הוא 0.00615 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SOH ל USD?
המחיר הנוכחי של SOH ל USD הוא $ 0.00615. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Stohn Coin?
שווי השוק של SOH הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SOH?
ההיצע במחזור של SOH הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SOH?
‏‏SOH השיג מחיר שיא (ATH) של 0.12002167088212497 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SOH?
SOH ‏‏רשם מחירATL של 0.002123899099248126 USD.
מהו נפח המסחר של SOH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SOH הוא $ 60.85 USD.
האם SOH יעלה השנה?
SOH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SOH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:41:16 (UTC+8)

חדשות חמות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

