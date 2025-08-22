Stohn Coin (SOH) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00615. במהלך 24 השעות האחרונות, SOH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00615 לבין שיא של $ 0.0064, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SOHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.12002167088212497, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002123899099248126.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SOH השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-22.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Stohn Coin (SOH) מידע שוק
No.7599
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 60.85
$ 60.85$ 60.85
$ 246.00K
$ 246.00K$ 246.00K
0.00
0.00 0.00
40,000,000
40,000,000 40,000,000
14,946,414
14,946,414 14,946,414
0.00%
SOH
שווי השוק הנוכחי של Stohn Coin הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 60.85. ההיצע במחזור של SOH הוא 0.00, עם היצע כולל של 14946414. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 246.00K.
Stohn Coin (SOH) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Stohn Coinהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ 0
0.00%
30 ימים
$ +0.00109
+21.54%
60 ימים
$ -0.00135
-18.00%
90 ימים
$ +0.00128
+26.28%
Stohn Coin שינוי מחיר היום
היום,SOH רשם שינוי של $ 0 (0.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Stohn Coin שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00109 (+21.54%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Stohn Coin שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,SOH ראה שינוי של $ -0.00135 (-18.00%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Stohn Coin שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.00128 (+26.28%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Stohn Coin (SOH)?
Stohn Coin is a decentralized digital currency designed for fast, secure, and cost-effective transactions. Unlike traditional banking systems that rely on intermediaries like banks or governments, Stohn Coin operates on a peer-to-peer network powered by blockchain technology. This allows users to send and receive payments directly, anywhere in the world, without delays or high fees.With a capped supply of 43,982,139 coins, Stohn Coin is deflationary by design, making it a scarce and potentially valuable digital asset over time. New coins are introduced through mining, with a block time of just 5 minutes, ensuring a steady and predictable release of coins while securing the network.
Stohn Coin זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Stohn Coinההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקSOH את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Stohn Coinאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךStohn Coin לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Stohn Coinתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Stohn Coin (SOH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Stohn Coin (SOH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Stohn Coin.
הבנת הטוקנומיקה של Stohn Coin (SOH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SOH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Stohn Coin (SOH)
מחפש איך לקנותStohn Coin? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Stohn Coinב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
