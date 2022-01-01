SHROOMY (SHROOMY) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי SHROOMY (SHROOMY), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

SHROOMY (SHROOMY) מידע The Shroomy Project draws its inspiration from the majestic kingdom of fungi and the paradigm-shifting power of crypto. SHROOMY the token has found its home on Kraken’s new Superchain L2 called Ink, where it seeks to cultivate a thriving community of purpose-driven mushroom lovers. SHROOMY itself is a simple ERC-20 token with no taxes or unusual functions. With plenty of AI and GameFi integration already in place, you can learn all about mycology while having fun with the growing community. אתר רשמי: https://shroomy.io/ סייר בלוקים: https://explorer.inkonchain.com/token/0x0c5E2D1C98cd265C751e02F8F3293bC5764F9111 קנה SHROOMYעכשיו!

SHROOMY (SHROOMY) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור SHROOMY (SHROOMY), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 927.91M $ 927.91M $ 927.91M אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 8.35M $ 8.35M $ 8.35M שיא כל הזמנים: $ 0.058996 $ 0.058996 $ 0.058996 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.009 $ 0.009 $ 0.009 למידע נוסף על SHROOMY (SHROOMY) מחיר

SHROOMY (SHROOMY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של SHROOMY (SHROOMY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SHROOMY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SHROOMYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SHROOMYטוקניומיקה, חקרו אתSHROOMYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SHROOMY מעוניין להוסיף את SHROOMY (SHROOMY) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SHROOMY, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות SHROOMY ב-MEXC עכשיו!

SHROOMY (SHROOMY) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SHROOMYעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SHROOMY עכשיו את היסטוריית המחירים!

SHROOMY חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SHROOMY עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SHROOMY משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SHROOMYעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

