Telcoin (TEL) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Telcoin (TEL), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.

Telcoin (TEL) מידע Telcoin (TEL) is the native medium of exchange, reserve asset and protocol token of the Telcoin user-owned, decentralized financial platform. TEL enables end users to seamlessly access and power a global suite of user owned, decentralized financial products. אתר רשמי: https://www.telco.in/ מסמך לבן: https://forum.telcoin.org/t/tgip1-establishing-the-telcoin-platform-and-association/135 סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x467Bccd9d29f223BcE8043b84E8C8B282827790F קנה TELעכשיו!

Telcoin (TEL) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Telcoin (TEL), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 461.50M $ 461.50M $ 461.50M ההיצע הכולל: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B אספקה במחזור: $ 91.01B $ 91.01B $ 91.01B FDV (שווי מדולל מלא): $ 507.10M $ 507.10M $ 507.10M שיא כל הזמנים: $ 0.013374 $ 0.013374 $ 0.013374 שפל כל הזמנים: $ 0.0000651563082403 $ 0.0000651563082403 $ 0.0000651563082403 מחיר נוכחי: $ 0.005071 $ 0.005071 $ 0.005071 למידע נוסף על Telcoin (TEL) מחיר

Telcoin (TEL) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Telcoin (TEL) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של TEL אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות TELהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את TELטוקניומיקה, חקרו אתTELהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות TEL מעוניין להוסיף את Telcoin (TEL) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת TEL, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות TEL ב-MEXC עכשיו!

Telcoin (TEL) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של TELעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה TEL עכשיו את היסטוריית המחירים!

TEL חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן TEL עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו TEL משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה TELעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

