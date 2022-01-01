Shido (SHIDO) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Shido (SHIDO), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Shido (SHIDO) מידע Shido is a unique and powerful Ecosystem with state of the art DeFi Utilities. The Shido Ecosystem is built around the native token $SHIDO, which are used as the governance token for every use case utility that they are building. Shido is building a Layer 1 Sharded PoS Blockchain, Shido DeFi Wallet, Shido Dex & Perpetuals and Shido Card. אתר רשמי: https://shido.io מסמך לבן: https://docs.shido.io סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xe2512A2f19F0388aD3D7A5263eaA82AcD564827b קנה SHIDOעכשיו!

Shido (SHIDO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Shido (SHIDO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 2.96M $ 2.96M $ 2.96M ההיצע הכולל: $ 18.00B $ 18.00B $ 18.00B אספקה במחזור: $ 17.82B $ 17.82B $ 17.82B FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.99M $ 2.99M $ 2.99M שיא כל הזמנים: $ 0.013 $ 0.013 $ 0.013 שפל כל הזמנים: $ 0.000009009665921584 $ 0.000009009665921584 $ 0.000009009665921584 מחיר נוכחי: $ 0.0001659 $ 0.0001659 $ 0.0001659 למידע נוסף על Shido (SHIDO) מחיר

Shido (SHIDO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Shido (SHIDO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SHIDO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SHIDOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SHIDOטוקניומיקה, חקרו אתSHIDOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SHIDO מעוניין להוסיף את Shido (SHIDO) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SHIDO, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות SHIDO ב-MEXC עכשיו!

Shido (SHIDO) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SHIDOעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SHIDO עכשיו את היסטוריית המחירים!

SHIDO חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SHIDO עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SHIDO משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SHIDOעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!