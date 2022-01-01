SGC (SGC) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי SGC (SGC), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

SGC (SGC) מידע KAI: Sangokushi Taisen - Battle of Three Kingdoms represents a landmark fusion of SEGA's iconic Sangokushi Taisen franchise with cutting-edge blockchain technology developed by industry pioneer double jump.tokyo. The project features SGC, a governance and utility token represented in-game as "SGCP (Points)." Players earn SGCP through PvP gameplay, which can then be used to purchase additional card packs or be traded on the game's marketplace. אתר רשמי: https://kai-sangokushi-taisen.games/en מסמך לבן: https://info.kai-sangokushi-taisen.games/en/litepaper סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0xE0A441D23cedB44822dfC8562E4d8d39C6B7F946 קנה SGCעכשיו!

SGC (SGC) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור SGC (SGC), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 710.88K $ 710.88K $ 710.88K ההיצע הכולל: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B אספקה במחזור: $ 1.69B $ 1.69B $ 1.69B FDV (שווי מדולל מלא): $ 4.20M $ 4.20M $ 4.20M שיא כל הזמנים: $ 0.005 $ 0.005 $ 0.005 שפל כל הזמנים: $ 0.000388639534388047 $ 0.000388639534388047 $ 0.000388639534388047 מחיר נוכחי: $ 0.0004198 $ 0.0004198 $ 0.0004198 למידע נוסף על SGC (SGC) מחיר

SGC (SGC) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של SGC (SGC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SGC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SGCהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SGCטוקניומיקה, חקרו אתSGCהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SGC מעוניין להוסיף את SGC (SGC) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SGC, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות SGC ב-MEXC עכשיו!

SGC (SGC) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SGCעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SGC עכשיו את היסטוריית המחירים!

SGC חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SGC עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SGC משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SGCעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!