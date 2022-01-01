RunesTerminal (RUNI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי RunesTerminal (RUNI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

RunesTerminal (RUNI) מידע Runesterminal aims to support blockchain projects by providing easy-to-use tools and services like a launchpad, block explorer, and token creation platform. We focus on building strong partnerships and offering practical solutions to help developers and investors. Our goal is to make blockchain technology more accessible and widely adopted. אתר רשמי: https://runesterminal.io סייר בלוקים: https://unisat.io/runes/detail/RUNI%E2%80%A2RUNI%E2%80%A2RUNI%E2%80%A2RUNI קנה RUNIעכשיו!

RunesTerminal (RUNI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור RunesTerminal (RUNI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M שיא כל הזמנים: $ 3.7 $ 3.7 $ 3.7 שפל כל הזמנים: $ 0.046272349740947995 $ 0.046272349740947995 $ 0.046272349740947995 מחיר נוכחי: $ 0.0493 $ 0.0493 $ 0.0493 למידע נוסף על RunesTerminal (RUNI) מחיר

RunesTerminal (RUNI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של RunesTerminal (RUNI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של RUNI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות RUNIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את RUNIטוקניומיקה, חקרו אתRUNIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

RunesTerminal (RUNI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של RUNIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה RUNI עכשיו את היסטוריית המחירים!

RUNI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן RUNI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו RUNI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה RUNIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

