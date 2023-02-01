RejuveAI (RJV) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי RejuveAI (RJV), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

RejuveAI (RJV) מידע Rejuve.AI is a decentralized, AI-driven longevity research network allowing people from all over the world to track their health data, receive valuable insights, contribute to cutting-edge longevity research, and earn rewards. Users contribute data in a mobile app in exchange for RJV tokens, which can be used to purchase health products & services (such as supplements, test kits, genome sequencing kits, wearables, etc.) at discounted member rates. אתר רשמי: https://rejuve.ai/ מסמך לבן: https://rejuve.ai/wp-content/uploads/2023/02/Rejuve-Network-Whitepaper-1.1-1.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/address/0xa1f410f13B6007fCa76833ee7eb58478D47Bc5Ef קנה RJVעכשיו!

RejuveAI (RJV) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור RejuveAI (RJV), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 2.78M $ 2.78M $ 2.78M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 565.83M $ 565.83M $ 565.83M FDV (שווי מדולל מלא): $ 4.91M $ 4.91M $ 4.91M שיא כל הזמנים: $ 0.145 $ 0.145 $ 0.145 שפל כל הזמנים: $ 0.004182309505969666 $ 0.004182309505969666 $ 0.004182309505969666 מחיר נוכחי: $ 0.004907 $ 0.004907 $ 0.004907 למידע נוסף על RejuveAI (RJV) מחיר

RejuveAI (RJV) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של RejuveAI (RJV) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של RJV אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות RJVהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את RJVטוקניומיקה, חקרו אתRJVהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות RJV מעוניין להוסיף את RejuveAI (RJV) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת RJV, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות RJV ב-MEXC עכשיו!

RejuveAI (RJV) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של RJVעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה RJV עכשיו את היסטוריית המחירים!

RJV חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן RJV עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו RJV משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה RJVעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

