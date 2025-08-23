עוד על RIO

Realio סֵמֶל

Realio מְחִיר(RIO)

1 RIO ל USDמחיר חי:

$0.2895
$0.2895$0.2895
-3.50%1D
USD
Realio (RIO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:09:44 (UTC+8)

Realio (RIO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.2857
$ 0.2857$ 0.2857
24 שעות נמוך
$ 0.3233
$ 0.3233$ 0.3233
גבוה 24 שעות

$ 0.2857
$ 0.2857$ 0.2857

$ 0.3233
$ 0.3233$ 0.3233

--
----

--
----

-0.55%

-3.50%

-1.06%

-1.06%

Realio (RIO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.2895. במהלך 24 השעות האחרונות, RIO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.2857 לבין שיא של $ 0.3233, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RIOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RIO השתנה ב -0.55% במהלך השעה האחרונה, -3.50% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Realio (RIO) מידע שוק

--
----

$ 629.47K
$ 629.47K$ 629.47K

$ 28.95M
$ 28.95M$ 28.95M

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

ALGO

שווי השוק הנוכחי של Realio הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 629.47K. ההיצע במחזור של RIO הוא --, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.95M.

Realio (RIO) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Realioהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0105-3.50%
30 ימים$ -0.0426-12.83%
60 ימים$ +0.0241+9.08%
90 ימים$ -0.0393-11.96%
Realio שינוי מחיר היום

היום,RIO רשם שינוי של $ -0.0105 (-3.50%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Realio שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0426 (-12.83%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Realio שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,RIO ראה שינוי של $ +0.0241 (+9.08%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Realio שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0393 (-11.96%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Realio (RIO)?

בדוק את Realio עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהRealio (RIO)

$RIO (Realio Network Token) is the native gas and utility token of the Realio Network. The Realio Network is a Cosmos SDK Layer-1 multi-chain Web3 ecosystem focused on the issuance and management of digitally native real-world assets (RWAs). The Network has built-in EVM compatibility and features a native dual-token public Proof-Of-Stake (PoS) consensus mechanism for both Realio’s utility token, $RIO, and its hybrid digital security token, $RST (Realio Security Token). $RIO is a native multi-chain asset that currently exists on the Ethereum, Algorand, and Stellar networks, with a genesis event for native $RIO happening on March 31st, 2023 when the Realio Network launches.

Realio זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Realioההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקRIO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Realioאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךRealio לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Realioתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Realio (RIO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Realio (RIO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Realio.

בדוק את Realio תחזית המחיר עכשיו‏!

Realio (RIO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Realio (RIO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RIO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Realio (RIO)

מחפש איך לקנותRealio? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Realioב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

RIO למטבעות מקומיים

1 Realio(RIO) ל VND
7,618.1925
1 Realio(RIO) ל AUD
A$0.442935
1 Realio(RIO) ל GBP
0.21423
1 Realio(RIO) ל EUR
0.246075
1 Realio(RIO) ל USD
$0.2895
1 Realio(RIO) ל MYR
RM1.2159
1 Realio(RIO) ל TRY
11.866605
1 Realio(RIO) ל JPY
¥42.5565
1 Realio(RIO) ל ARS
ARS$388.59006
1 Realio(RIO) ל RUB
23.359755
1 Realio(RIO) ל INR
25.339935
1 Realio(RIO) ל IDR
Rp4,669.354185
1 Realio(RIO) ל KRW
402.08076
1 Realio(RIO) ל PHP
16.39728
1 Realio(RIO) ל EGP
￡E.14.04654
1 Realio(RIO) ל BRL
R$1.5633
1 Realio(RIO) ל CAD
C$0.39951
1 Realio(RIO) ל BDT
35.22057
1 Realio(RIO) ל NGN
442.659975
1 Realio(RIO) ל COP
$1,162.64937
1 Realio(RIO) ל ZAR
R.5.086515
1 Realio(RIO) ל UAH
11.999775
1 Realio(RIO) ל VES
Bs40.53
1 Realio(RIO) ל CLP
$277.92
1 Realio(RIO) ל PKR
Rs82.07904
1 Realio(RIO) ל KZT
154.89408
1 Realio(RIO) ל THB
฿9.388485
1 Realio(RIO) ל TWD
NT$8.815275
1 Realio(RIO) ל AED
د.إ1.062465
1 Realio(RIO) ל CHF
Fr0.2316
1 Realio(RIO) ל HKD
HK$2.260995
1 Realio(RIO) ל AMD
֏110.83218
1 Realio(RIO) ל MAD
.د.م2.6055
1 Realio(RIO) ל MXN
$5.376015
1 Realio(RIO) ל SAR
ريال1.085625
1 Realio(RIO) ל PLN
1.05378
1 Realio(RIO) ל RON
лв1.25064
1 Realio(RIO) ל SEK
kr2.758935
1 Realio(RIO) ל BGN
лв0.483465
1 Realio(RIO) ל HUF
Ft98.36631
1 Realio(RIO) ל CZK
6.076605
1 Realio(RIO) ל KWD
د.ك0.0882975
1 Realio(RIO) ל ILS
0.97272
1 Realio(RIO) ל AOA
Kz263.899515
1 Realio(RIO) ל BHD
.د.ب0.1091415
1 Realio(RIO) ל BMD
$0.2895
1 Realio(RIO) ל DKK
kr1.84701
1 Realio(RIO) ל HNL
L7.57911
1 Realio(RIO) ל MUR
13.21278
1 Realio(RIO) ל NAD
$5.074935
1 Realio(RIO) ל NOK
kr2.91816
1 Realio(RIO) ל NZD
$0.49215
1 Realio(RIO) ל PAB
B/.0.2895
1 Realio(RIO) ל PGK
K1.22169
1 Realio(RIO) ל QAR
ر.ق1.050885
1 Realio(RIO) ל RSD
дин.29.0079

Realio מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Realio, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרRealio הרשמי

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Realio

כמה שווה Realio (RIO) היום?
החי RIOהמחיר ב USD הוא 0.2895 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RIO ל USD?
המחיר הנוכחי של RIO ל USD הוא $ 0.2895. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Realio?
שווי השוק של RIO הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RIO?
ההיצע במחזור של RIO הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RIO?
‏‏RIO השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RIO?
RIO ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של RIO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RIO הוא $ 629.47K USD.
האם RIO יעלה השנה?
RIO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RIO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:09:44 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

RIO-ל-USD מחשבון

סְכוּם

RIO
RIO
USD
USD

1 RIO = 0.2895 USD

