Wrapped REACT (REACT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.06411. במהלך 24 השעות האחרונות, REACT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.05924 לבין שיא של $ 0.0705, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. REACTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.15256872692269793, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01737960734108853.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, REACT השתנה ב +0.23% במהלך השעה האחרונה, -2.80% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.95% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Wrapped REACT (REACT) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Wrapped REACT הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 34.84K. ההיצע במחזור של REACT הוא 0.00, עם היצע כולל של 500000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 32.06M.
Wrapped REACT (REACT) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Wrapped REACTהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0018468
-2.80%
30 ימים
$ -0.00745
-10.42%
60 ימים
$ +0.05411
+541.10%
90 ימים
$ +0.05411
+541.10%
Wrapped REACT שינוי מחיר היום
היום,REACT רשם שינוי של $ -0.0018468 (-2.80%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Wrapped REACT שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00745 (-10.42%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Wrapped REACT שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,REACT ראה שינוי של $ +0.05411 (+541.10%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Wrapped REACT שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.05411 (+541.10%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Wrapped REACT (REACT)?
Reactive Network is an execution layer enabling reactive smart contracts to monitor on-chain and off-chain events and execute the instant a trigger fires. Powered by the high-speed ReactVM and a Proof-of-Stake validator set, it plugs into any chain, enabling DeFi, AI, gaming, and DePIN apps to enjoy millisecond-level, fully on-chain automation—no opaque off-chain bots required.
$REACT is the community-owned engine behind it all: every gas payment, event-processing fee, and validator stake is settled in $REACT, with zero VC allocation. As network fees are burned while new rewards are minted, the tokenomics tilt deflationary at scale, tightening supply in step with adoption.
Wrapped REACTתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Wrapped REACT (REACT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Wrapped REACT (REACT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Wrapped REACT.
הבנת הטוקנומיקה של Wrapped REACT (REACT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על REACT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Wrapped REACT (REACT)
