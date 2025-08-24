עוד על REACT

Wrapped REACT סֵמֶל

Wrapped REACT מְחִיר(REACT)

Wrapped REACT (REACT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 21:44:02 (UTC+8)

Wrapped REACT (REACT) מידע על מחיר (USD)

Wrapped REACT (REACT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.06411. במהלך 24 השעות האחרונות, REACT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.05924 לבין שיא של $ 0.0705, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. REACTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.15256872692269793, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01737960734108853.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, REACT השתנה ב +0.23% במהלך השעה האחרונה, -2.80% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.95% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wrapped REACT (REACT) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Wrapped REACT הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 34.84K. ההיצע במחזור של REACT הוא 0.00, עם היצע כולל של 500000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 32.06M.

Wrapped REACT (REACT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Wrapped REACTהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0018468-2.80%
30 ימים$ -0.00745-10.42%
60 ימים$ +0.05411+541.10%
90 ימים$ +0.05411+541.10%
Wrapped REACT שינוי מחיר היום

היום,REACT רשם שינוי של $ -0.0018468 (-2.80%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Wrapped REACT שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00745 (-10.42%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Wrapped REACT שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,REACT ראה שינוי של $ +0.05411 (+541.10%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Wrapped REACT שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.05411 (+541.10%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Wrapped REACT (REACT)?

בדוק את Wrapped REACT עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהWrapped REACT (REACT)

Reactive Network is an execution layer enabling reactive smart contracts to monitor on-chain and off-chain events and execute the instant a trigger fires. Powered by the high-speed ReactVM and a Proof-of-Stake validator set, it plugs into any chain, enabling DeFi, AI, gaming, and DePIN apps to enjoy millisecond-level, fully on-chain automation—no opaque off-chain bots required. $REACT is the community-owned engine behind it all: every gas payment, event-processing fee, and validator stake is settled in $REACT, with zero VC allocation. As network fees are burned while new rewards are minted, the tokenomics tilt deflationary at scale, tightening supply in step with adoption.

Wrapped REACT זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Wrapped REACTההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקREACT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Wrapped REACTאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךWrapped REACT לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Wrapped REACTתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Wrapped REACT (REACT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Wrapped REACT (REACT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Wrapped REACT.

בדוק את Wrapped REACT תחזית המחיר עכשיו‏!

Wrapped REACT (REACT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Wrapped REACT (REACT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על REACT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Wrapped REACT (REACT)

מחפש איך לקנותWrapped REACT? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Wrapped REACTב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

REACT למטבעות מקומיים

Wrapped REACT מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Wrapped REACT, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרWrapped REACT הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Wrapped REACT

כמה שווה Wrapped REACT (REACT) היום?
החי REACTהמחיר ב USD הוא 0.06411 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי REACT ל USD?
המחיר הנוכחי של REACT ל USD הוא $ 0.06411. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Wrapped REACT?
שווי השוק של REACT הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של REACT?
ההיצע במחזור של REACT הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של REACT?
‏‏REACT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.15256872692269793 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של REACT?
REACT ‏‏רשם מחירATL של 0.01737960734108853 USD.
מהו נפח המסחר של REACT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור REACT הוא $ 34.84K USD.
האם REACT יעלה השנה?
REACT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את REACT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 21:44:02 (UTC+8)

