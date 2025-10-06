PUNKVISM מחיר היום

מחיר PUNKVISM (PVT) בזמן אמת היום הוא $ 0.001374, עם שינוי של 26.36% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PVT ל USD הוא $ 0.001374 לכל PVT.

PUNKVISM כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- PVT. ב‑24 השעות האחרונות, PVT סחר בין $ 0.001373 (נמוך) ל $ 0.001949 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, PVT נע ב +0.07% בשעה האחרונה ו -18.56% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 13.54K.

PUNKVISM (PVT) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 13.54K$ 13.54K $ 13.54K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.74M$ 13.74M $ 13.74M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של PUNKVISM הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 13.54K. ההיצע במחזור של PVT הוא --, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.74M.