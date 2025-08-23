עוד על PTH

PTH מידע על מחיר

PTH מסמך לבן

PTH אתר רשמי

PTH טוקניומיקה

PTH תחזית מחיר

PTH היסטוריה

PTH מדריך קנייה

PTHממיר מטבעות לפיאט

PTH ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Plastichero סֵמֶל

Plastichero מְחִיר(PTH)

1 PTH ל USDמחיר חי:

$0.0298
$0.0298$0.0298
-4.11%1D
USD
Plastichero (PTH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:55:28 (UTC+8)

Plastichero (PTH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.029
$ 0.029$ 0.029
24 שעות נמוך
$ 0.03174
$ 0.03174$ 0.03174
גבוה 24 שעות

$ 0.029
$ 0.029$ 0.029

$ 0.03174
$ 0.03174$ 0.03174

$ 0.1944924853489439
$ 0.1944924853489439$ 0.1944924853489439

$ 0.026268953081945042
$ 0.026268953081945042$ 0.026268953081945042

+0.10%

-4.10%

+5.56%

+5.56%

Plastichero (PTH) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0298. במהלך 24 השעות האחרונות, PTH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.029 לבין שיא של $ 0.03174, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PTHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.1944924853489439, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.026268953081945042.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PTH השתנה ב +0.10% במהלך השעה האחרונה, -4.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Plastichero (PTH) מידע שוק

No.4137

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 69.34K
$ 69.34K$ 69.34K

$ 29.63M
$ 29.63M$ 29.63M

0.00
0.00 0.00

--
----

994,228,079
994,228,079 994,228,079

ETH

שווי השוק הנוכחי של Plastichero הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 69.34K. ההיצע במחזור של PTH הוא 0.00, עם היצע כולל של 994228079. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.63M.

Plastichero (PTH) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Plasticheroהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0012773-4.10%
30 ימים$ -0.01018-25.47%
60 ימים$ -0.0141-32.12%
90 ימים$ -0.02511-45.73%
Plastichero שינוי מחיר היום

היום,PTH רשם שינוי של $ -0.0012773 (-4.10%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Plastichero שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.01018 (-25.47%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Plastichero שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,PTH ראה שינוי של $ -0.0141 (-32.12%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Plastichero שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.02511 (-45.73%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Plastichero (PTH)?

בדוק את Plastichero עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהPlastichero (PTH)

The Plastichero project recycles plastic using blockchain technology to create a more sustainable green environment. Our innovative recycling kiosks help transform plastic waste into new sustainable products.

Plastichero זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Plasticheroההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקPTH את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Plasticheroאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPlastichero לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Plasticheroתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Plastichero (PTH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Plastichero (PTH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Plastichero.

בדוק את Plastichero תחזית המחיר עכשיו‏!

Plastichero (PTH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Plastichero (PTH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PTH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Plastichero (PTH)

מחפש איך לקנותPlastichero? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Plasticheroב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

PTH למטבעות מקומיים

1 Plastichero(PTH) ל VND
784.187
1 Plastichero(PTH) ל AUD
A$0.045594
1 Plastichero(PTH) ל GBP
0.022052
1 Plastichero(PTH) ל EUR
0.02533
1 Plastichero(PTH) ל USD
$0.0298
1 Plastichero(PTH) ל MYR
RM0.12516
1 Plastichero(PTH) ל TRY
1.221502
1 Plastichero(PTH) ל JPY
¥4.3806
1 Plastichero(PTH) ל ARS
ARS$39.627444
1 Plastichero(PTH) ל RUB
2.409032
1 Plastichero(PTH) ל INR
2.608394
1 Plastichero(PTH) ל IDR
Rp480.645094
1 Plastichero(PTH) ל KRW
41.388624
1 Plastichero(PTH) ל PHP
1.687872
1 Plastichero(PTH) ל EGP
￡E.1.445598
1 Plastichero(PTH) ל BRL
R$0.161516
1 Plastichero(PTH) ל CAD
C$0.041124
1 Plastichero(PTH) ל BDT
3.625468
1 Plastichero(PTH) ל NGN
45.56569
1 Plastichero(PTH) ל COP
$119.2
1 Plastichero(PTH) ל ZAR
R.0.52299
1 Plastichero(PTH) ל UAH
1.23521
1 Plastichero(PTH) ל VES
Bs4.172
1 Plastichero(PTH) ל CLP
$28.608
1 Plastichero(PTH) ל PKR
Rs8.448896
1 Plastichero(PTH) ל KZT
15.944192
1 Plastichero(PTH) ל THB
฿0.966116
1 Plastichero(PTH) ל TWD
NT$0.908304
1 Plastichero(PTH) ל AED
د.إ0.109366
1 Plastichero(PTH) ל CHF
Fr0.02384
1 Plastichero(PTH) ל HKD
HK$0.232738
1 Plastichero(PTH) ל AMD
֏11.408632
1 Plastichero(PTH) ל MAD
.د.م0.2682
1 Plastichero(PTH) ל MXN
$0.553684
1 Plastichero(PTH) ל SAR
ريال0.11175
1 Plastichero(PTH) ל PLN
0.108174
1 Plastichero(PTH) ל RON
лв0.128438
1 Plastichero(PTH) ל SEK
kr0.283398
1 Plastichero(PTH) ל BGN
лв0.049766
1 Plastichero(PTH) ל HUF
Ft10.111736
1 Plastichero(PTH) ל CZK
0.62431
1 Plastichero(PTH) ל KWD
د.ك0.009089
1 Plastichero(PTH) ל ILS
0.100426
1 Plastichero(PTH) ל AOA
Kz27.164786
1 Plastichero(PTH) ל BHD
.د.ب0.0112346
1 Plastichero(PTH) ל BMD
$0.0298
1 Plastichero(PTH) ל DKK
kr0.189826
1 Plastichero(PTH) ל HNL
L0.780164
1 Plastichero(PTH) ל MUR
1.360072
1 Plastichero(PTH) ל NAD
$0.522394
1 Plastichero(PTH) ל NOK
kr0.300086
1 Plastichero(PTH) ל NZD
$0.05066
1 Plastichero(PTH) ל PAB
B/.0.0298
1 Plastichero(PTH) ל PGK
K0.125756
1 Plastichero(PTH) ל QAR
ر.ق0.108174
1 Plastichero(PTH) ל RSD
дин.2.981192

Plastichero מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Plastichero, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרPlastichero הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Plastichero

כמה שווה Plastichero (PTH) היום?
החי PTHהמחיר ב USD הוא 0.0298 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PTH ל USD?
המחיר הנוכחי של PTH ל USD הוא $ 0.0298. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Plastichero?
שווי השוק של PTH הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PTH?
ההיצע במחזור של PTH הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PTH?
‏‏PTH השיג מחיר שיא (ATH) של 0.1944924853489439 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PTH?
PTH ‏‏רשם מחירATL של 0.026268953081945042 USD.
מהו נפח המסחר של PTH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PTH הוא $ 69.34K USD.
האם PTH יעלה השנה?
PTH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PTH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:55:28 (UTC+8)

Plastichero (PTH) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

PTH-ל-USD מחשבון

סְכוּם

PTH
PTH
USD
USD

1 PTH = 0.0298 USD

מסחרPTH

USDTPTH
$0.0298
$0.0298$0.0298
-4.10%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד