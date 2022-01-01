Portuma (PORTUMA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Portuma (PORTUMA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Portuma (PORTUMA) מידע With Portuma, the project team have created a platform in the gaming industry with a global user base exceeding 3 billion, bringing together advertiser brands and game studios to enable the publication of non-disruptive ads to the gaming experience. Additionally, with Portuma Token, an earning model has been established where users playing games can earn Portuma tokens as they play. The Portuma Ecosystem, encompassing all of these, is designed as a structure that merges in-game advertising and in-game economy. אתר רשמי: https://www.portoken.com מסמך לבן: https://www.portoken.com/portoken-whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x9000Cac49C3841926Baac5b2E13c87D43e51B6a4 קנה PORTUMAעכשיו!

Portuma (PORTUMA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Portuma (PORTUMA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 346.68K $ 346.68K $ 346.68K ההיצע הכולל: $ 9.86B $ 9.86B $ 9.86B אספקה במחזור: $ 3.78B $ 3.78B $ 3.78B FDV (שווי מדולל מלא): $ 916.00K $ 916.00K $ 916.00K שיא כל הזמנים: $ 0.0016 $ 0.0016 $ 0.0016 שפל כל הזמנים: $ 0.000070342407221662 $ 0.000070342407221662 $ 0.000070342407221662 מחיר נוכחי: $ 0.0000916 $ 0.0000916 $ 0.0000916 למידע נוסף על Portuma (PORTUMA) מחיר

Portuma (PORTUMA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Portuma (PORTUMA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של PORTUMA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות PORTUMAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את PORTUMAטוקניומיקה, חקרו אתPORTUMAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

