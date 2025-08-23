עוד על PLT

Poollotto.finance סֵמֶל

Poollotto.finance מְחִיר(PLT)

1 PLT ל USDמחיר חי:

$0.98
$0.98$0.98
-0.20%1D
USD
Poollotto.finance (PLT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:43:17 (UTC+8)

Poollotto.finance (PLT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.98
$ 0.98$ 0.98
24 שעות נמוך
$ 0.995
$ 0.995$ 0.995
גבוה 24 שעות

$ 0.98
$ 0.98$ 0.98

$ 0.995
$ 0.995$ 0.995

$ 20.537504511928866
$ 20.537504511928866$ 20.537504511928866

$ 0.43042255471789787
$ 0.43042255471789787$ 0.43042255471789787

-0.11%

-0.20%

+0.20%

+0.20%

Poollotto.finance (PLT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.981. במהלך 24 השעות האחרונות, PLT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.98 לבין שיא של $ 0.995, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PLTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 20.537504511928866, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.43042255471789787.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PLT השתנה ב -0.11% במהלך השעה האחרונה, -0.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Poollotto.finance (PLT) מידע שוק

No.5641

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 54.70K
$ 54.70K$ 54.70K

$ 18.84M
$ 18.84M$ 18.84M

0.00
0.00 0.00

19,200,000
19,200,000 19,200,000

BSC

שווי השוק הנוכחי של Poollotto.finance הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.70K. ההיצע במחזור של PLT הוא 0.00, עם היצע כולל של 19200000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.84M.

Poollotto.finance (PLT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Poollotto.financeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00196-0.20%
30 ימים$ -0.156-13.73%
60 ימים$ -0.94-48.94%
90 ימים$ -0.62-38.73%
Poollotto.finance שינוי מחיר היום

היום,PLT רשם שינוי של $ -0.00196 (-0.20%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Poollotto.finance שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.156 (-13.73%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Poollotto.finance שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,PLT ראה שינוי של $ -0.94 (-48.94%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Poollotto.finance שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.62 (-38.73%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Poollotto.finance (PLT)?

בדוק את Poollotto.finance עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהPoollotto.finance (PLT)

Poollotto is working on creating a unique line of Decentralized Blockchain-Based Lotteries games. Its vision is to produce a revolutionary decentralized global social lottery platform on the blockchain with safety and transparency, Delay-free, and without any 3rd party involvement.

Poollotto.finance זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Poollotto.financeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקPLT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Poollotto.financeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPoollotto.finance לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Poollotto.financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Poollotto.finance (PLT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Poollotto.finance (PLT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Poollotto.finance.

בדוק את Poollotto.finance תחזית המחיר עכשיו‏!

Poollotto.finance (PLT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Poollotto.finance (PLT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PLT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Poollotto.finance (PLT)

מחפש איך לקנותPoollotto.finance? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Poollotto.financeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

PLT למטבעות מקומיים

1 Poollotto.finance(PLT) ל VND
25,815.015
1 Poollotto.finance(PLT) ל AUD
A$1.51074
1 Poollotto.finance(PLT) ל GBP
0.72594
1 Poollotto.finance(PLT) ל EUR
0.83385
1 Poollotto.finance(PLT) ל USD
$0.981
1 Poollotto.finance(PLT) ל MYR
RM4.1202
1 Poollotto.finance(PLT) ל TRY
40.221
1 Poollotto.finance(PLT) ל JPY
¥144.207
1 Poollotto.finance(PLT) ל ARS
ARS$1,295.901
1 Poollotto.finance(PLT) ל RUB
79.30404
1 Poollotto.finance(PLT) ל INR
85.88655
1 Poollotto.finance(PLT) ל IDR
Rp15,822.57843
1 Poollotto.finance(PLT) ל KRW
1,362.49128
1 Poollotto.finance(PLT) ל PHP
55.56384
1 Poollotto.finance(PLT) ל EGP
￡E.47.60793
1 Poollotto.finance(PLT) ל BRL
R$5.32683
1 Poollotto.finance(PLT) ל CAD
C$1.35378
1 Poollotto.finance(PLT) ל BDT
119.34846
1 Poollotto.finance(PLT) ל NGN
1,499.99805
1 Poollotto.finance(PLT) ל COP
$3,939.75486
1 Poollotto.finance(PLT) ל ZAR
R.17.22636
1 Poollotto.finance(PLT) ל UAH
40.66245
1 Poollotto.finance(PLT) ל VES
Bs137.34
1 Poollotto.finance(PLT) ל CLP
$941.76
1 Poollotto.finance(PLT) ל PKR
Rs278.13312
1 Poollotto.finance(PLT) ל KZT
524.87424
1 Poollotto.finance(PLT) ל THB
฿31.81383
1 Poollotto.finance(PLT) ל TWD
NT$29.91069
1 Poollotto.finance(PLT) ל AED
د.إ3.60027
1 Poollotto.finance(PLT) ל CHF
Fr0.7848
1 Poollotto.finance(PLT) ל HKD
HK$7.66161
1 Poollotto.finance(PLT) ל AMD
֏375.56604
1 Poollotto.finance(PLT) ל MAD
.د.م8.829
1 Poollotto.finance(PLT) ל MXN
$18.27603
1 Poollotto.finance(PLT) ל SAR
ريال3.67875
1 Poollotto.finance(PLT) ל PLN
3.57084
1 Poollotto.finance(PLT) ל RON
лв4.23792
1 Poollotto.finance(PLT) ל SEK
kr9.32931
1 Poollotto.finance(PLT) ל BGN
лв1.63827
1 Poollotto.finance(PLT) ל HUF
Ft333.4419
1 Poollotto.finance(PLT) ל CZK
20.58138
1 Poollotto.finance(PLT) ל KWD
د.ك0.299205
1 Poollotto.finance(PLT) ל ILS
3.30597
1 Poollotto.finance(PLT) ל AOA
Kz894.25017
1 Poollotto.finance(PLT) ל BHD
.د.ب0.369837
1 Poollotto.finance(PLT) ל BMD
$0.981
1 Poollotto.finance(PLT) ל DKK
kr6.25878
1 Poollotto.finance(PLT) ל HNL
L25.68258
1 Poollotto.finance(PLT) ל MUR
44.77284
1 Poollotto.finance(PLT) ל NAD
$17.19693
1 Poollotto.finance(PLT) ל NOK
kr9.89829
1 Poollotto.finance(PLT) ל NZD
$1.6677
1 Poollotto.finance(PLT) ל PAB
B/.0.981
1 Poollotto.finance(PLT) ל PGK
K4.13982
1 Poollotto.finance(PLT) ל QAR
ر.ق3.56103
1 Poollotto.finance(PLT) ל RSD
дин.98.22753

Poollotto.finance מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Poollotto.finance, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרPoollotto.finance הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Poollotto.finance

כמה שווה Poollotto.finance (PLT) היום?
החי PLTהמחיר ב USD הוא 0.981 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PLT ל USD?
המחיר הנוכחי של PLT ל USD הוא $ 0.981. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Poollotto.finance?
שווי השוק של PLT הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PLT?
ההיצע במחזור של PLT הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PLT?
‏‏PLT השיג מחיר שיא (ATH) של 20.537504511928866 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PLT?
PLT ‏‏רשם מחירATL של 0.43042255471789787 USD.
מהו נפח המסחר של PLT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PLT הוא $ 54.70K USD.
האם PLT יעלה השנה?
PLT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PLT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Poollotto.finance (PLT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

PLT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

PLT
PLT
USD
USD

1 PLT = 0.981 USD

מסחרPLT

USDTPLT
$0.98
$0.98$0.98
-0.10%

