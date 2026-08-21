PayAI Network מחיר היום

מחיר PayAI Network (PAYAI) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.005373, עם שינוי של 0.66% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PAYAI ל ILS הוא ₪ 0.005373 לכל PAYAI.

PayAI Network כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- PAYAI. ב‑24 השעות האחרונות, PAYAI סחר בין ₪ 0.004268 (נמוך) ל ₪ 0.00601 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, PAYAI נע ב -4.47% בשעה האחרונה ו +22.78% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 71.60K.

PayAI Network (PAYAI) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 71.60K₪ 71.60K ₪ 71.60K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 0.00₪ 0.00 ₪ 0.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת ---- -- בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של PayAI Network הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 71.60K. ההיצע במחזור של PAYAI הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.