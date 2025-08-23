עוד על PAXG

PAX Gold סֵמֶל

PAX Gold מְחִיר(PAXG)

1 PAXG ל USDמחיר חי:

PAX Gold (PAXG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:03:40 (UTC+8)

PAX Gold (PAXG) מידע על מחיר (USD)

PAX Gold (PAXG) המחיר בזמן אמת של הוא $ 3,361.88. במהלך 24 השעות האחרונות, PAXG נסחר בטווח שבין שפל של $ 3,351.95 לבין שיא של $ 3,366, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PAXGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3,520.3451067525675, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,387.97650287.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PAXG השתנה ב +0.02% במהלך השעה האחרונה, -0.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.89% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PAX Gold (PAXG) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של PAX Gold הוא $ 947.13M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.79M. ההיצע במחזור של PAXG הוא 281.73K, עם היצע כולל של 281726.813. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 947.13M.

PAX Gold (PAXG) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של PAX Goldהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -1.3453-0.04%
30 ימים$ +7.54+0.22%
60 ימים$ +23.7+0.70%
90 ימים$ +53.54+1.61%
PAX Gold שינוי מחיר היום

היום,PAXG רשם שינוי של $ -1.3453 (-0.04%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

PAX Gold שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +7.54 (+0.22%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

PAX Gold שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,PAXG ראה שינוי של $ +23.7 (+0.70%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

PAX Gold שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +53.54 (+1.61%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של PAX Gold (PAXG)?

בדוק את PAX Gold עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהPAX Gold (PAXG)

Pax Gold (PAXG) is a gold-backed cryptocurrency, launched by the creators of Paxos Standard (PAX) in September 2019. As an ERC-20 token operating on the Ethereum blockchain, Pax Gold is tradeable on a large variety of exchanges and has become an accessible way for traders to start investing in gold.

PAX Gold זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול PAX Goldההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקPAXG את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים PAX Goldאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPAX Gold לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

PAX Goldתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה PAX Gold (PAXG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות PAX Gold (PAXG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור PAX Gold.

בדוק את PAX Gold תחזית המחיר עכשיו‏!

PAX Gold (PAXG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של PAX Gold (PAXG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PAXG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות PAX Gold (PAXG)

מחפש איך לקנותPAX Gold? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש PAX Goldב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

PAXG למטבעות מקומיים

1 PAX Gold(PAXG) ל VND
88,467,872.2
1 PAX Gold(PAXG) ל AUD
A$5,143.6764
1 PAX Gold(PAXG) ל GBP
2,487.7912
1 PAX Gold(PAXG) ל EUR
2,857.598
1 PAX Gold(PAXG) ל USD
$3,361.88
1 PAX Gold(PAXG) ל MYR
RM14,119.896
1 PAX Gold(PAXG) ל TRY
137,803.4612
1 PAX Gold(PAXG) ל JPY
¥494,196.36
1 PAX Gold(PAXG) ל ARS
ARS$4,512,584.2864
1 PAX Gold(PAXG) ל RUB
271,270.0972
1 PAX Gold(PAXG) ל INR
294,265.3564
1 PAX Gold(PAXG) ל IDR
Rp54,223,863.3764
1 PAX Gold(PAXG) ל KRW
4,669,247.8944
1 PAX Gold(PAXG) ל PHP
190,416.8832
1 PAX Gold(PAXG) ל EGP
￡E.163,118.4176
1 PAX Gold(PAXG) ל BRL
R$18,154.152
1 PAX Gold(PAXG) ל CAD
C$4,639.3944
1 PAX Gold(PAXG) ל BDT
409,006.3208
1 PAX Gold(PAXG) ל NGN
5,140,482.614
1 PAX Gold(PAXG) ל COP
$13,501,511.7928
1 PAX Gold(PAXG) ל ZAR
R.59,068.2316
1 PAX Gold(PAXG) ל UAH
139,349.926
1 PAX Gold(PAXG) ל VES
Bs470,663.2
1 PAX Gold(PAXG) ל CLP
$3,224,042.92
1 PAX Gold(PAXG) ל PKR
Rs953,160.2176
1 PAX Gold(PAXG) ל KZT
1,798,740.2752
1 PAX Gold(PAXG) ל THB
฿109,025.7684
1 PAX Gold(PAXG) ל TWD
NT$102,369.246
1 PAX Gold(PAXG) ל AED
د.إ12,338.0996
1 PAX Gold(PAXG) ל CHF
Fr2,689.504
1 PAX Gold(PAXG) ל HKD
HK$26,256.2828
1 PAX Gold(PAXG) ל AMD
֏1,287,062.1392
1 PAX Gold(PAXG) ל MAD
.د.م30,256.92
1 PAX Gold(PAXG) ל MXN
$62,362.874
1 PAX Gold(PAXG) ל SAR
ريال12,607.05
1 PAX Gold(PAXG) ל PLN
12,237.2432
1 PAX Gold(PAXG) ל RON
лв14,523.3216
1 PAX Gold(PAXG) ל SEK
kr32,005.0976
1 PAX Gold(PAXG) ל BGN
лв5,614.3396
1 PAX Gold(PAXG) ל HUF
Ft1,141,526.354
1 PAX Gold(PAXG) ל CZK
70,498.6236
1 PAX Gold(PAXG) ל KWD
د.ك1,025.3734
1 PAX Gold(PAXG) ל ILS
11,295.9168
1 PAX Gold(PAXG) ל AOA
Kz3,064,588.9516
1 PAX Gold(PAXG) ל BHD
.د.ب1,267.42876
1 PAX Gold(PAXG) ל BMD
$3,361.88
1 PAX Gold(PAXG) ל DKK
kr21,448.7944
1 PAX Gold(PAXG) ל HNL
L88,014.0184
1 PAX Gold(PAXG) ל MUR
153,436.2032
1 PAX Gold(PAXG) ל NAD
$58,933.7564
1 PAX Gold(PAXG) ל NOK
kr33,854.1316
1 PAX Gold(PAXG) ל NZD
$5,715.196
1 PAX Gold(PAXG) ל PAB
B/.3,361.88
1 PAX Gold(PAXG) ל PGK
K14,187.1336
1 PAX Gold(PAXG) ל QAR
ر.ق12,203.6244
1 PAX Gold(PAXG) ל RSD
дин.336,591.4256

PAX Gold מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של PAX Gold, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרPAX Gold הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על PAX Gold

כמה שווה PAX Gold (PAXG) היום?
החי PAXGהמחיר ב USD הוא 3,361.88 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PAXG ל USD?
המחיר הנוכחי של PAXG ל USD הוא $ 3,361.88. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של PAX Gold?
שווי השוק של PAXG הוא $ 947.13M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PAXG?
ההיצע במחזור של PAXG הוא 281.73K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PAXG?
‏‏PAXG השיג מחיר שיא (ATH) של 3,520.3451067525675 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PAXG?
PAXG ‏‏רשם מחירATL של 1,387.97650287 USD.
מהו נפח המסחר של PAXG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PAXG הוא $ 3.79M USD.
האם PAXG יעלה השנה?
PAXG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PAXG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:03:40 (UTC+8)

