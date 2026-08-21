ORC מחיר היום

מחיר ORC (ORC) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.46% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ORC ל USD הוא $ 0 לכל ORC.

ORC כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 151,509, עם היצע במחזור של 1.00B ORC. ב‑24 השעות האחרונות, ORC סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01816074, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ORC נע ב +0.08% בשעה האחרונה ו +17.99% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ORC (ORC) מידע שוק

שווי שוק $ 151.51K$ 151.51K $ 151.51K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 151.51K$ 151.51K $ 151.51K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ORC הוא $ 151.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ORC הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 151.51K.