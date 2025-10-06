ONI מחיר היום

מחיר ONI (ONI) בזמן אמת היום הוא $ 0.0183, עם שינוי של 0.92% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ONI ל USD הוא $ 0.0183 לכל ONI.

ONI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- ONI. ב‑24 השעות האחרונות, ONI סחר בין $ 0.01788 (נמוך) ל $ 0.01889 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, ONI נע ב +2.34% בשעה האחרונה ו -11.90% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.49K.

ONI (ONI) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 1.49K$ 1.49K $ 1.49K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.83M$ 1.83M $ 1.83M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 100,000,000 100,000,000 100,000,000 בלוקצ'יין ציבורי ONINO

שווי השוק הנוכחי של ONI הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.49K. ההיצע במחזור של ONI הוא --, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.83M.