עוד על NRG

NRG מידע על מחיר

NRG מסמך לבן

NRG אתר רשמי

NRG טוקניומיקה

NRG תחזית מחיר

NRG היסטוריה

NRG מדריך קנייה

NRGממיר מטבעות לפיאט

NRG ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Energi סֵמֶל

Energi מְחִיר(NRG)

1 NRG ל USDמחיר חי:

$0.03764
$0.03764$0.03764
-0.76%1D
USD
Energi (NRG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:14:46 (UTC+8)

Energi (NRG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.03708
$ 0.03708$ 0.03708
24 שעות נמוך
$ 0.038
$ 0.038$ 0.038
גבוה 24 שעות

$ 0.03708
$ 0.03708$ 0.03708

$ 0.038
$ 0.038$ 0.038

$ 9.8980176742
$ 9.8980176742$ 9.8980176742

$ 0.022841577272082456
$ 0.022841577272082456$ 0.022841577272082456

-0.24%

-0.76%

-1.52%

-1.52%

Energi (NRG) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.03762. במהלך 24 השעות האחרונות, NRG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03708 לבין שיא של $ 0.038, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NRGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 9.8980176742, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.022841577272082456.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NRG השתנה ב -0.24% במהלך השעה האחרונה, -0.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Energi (NRG) מידע שוק

No.1563

$ 3.72M
$ 3.72M$ 3.72M

$ 37.70K
$ 37.70K$ 37.70K

$ 3.72M
$ 3.72M$ 3.72M

98.90M
98.90M 98.90M

98,897,854.59640977
98,897,854.59640977 98,897,854.59640977

NRG

שווי השוק הנוכחי של Energi הוא $ 3.72M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 37.70K. ההיצע במחזור של NRG הוא 98.90M, עם היצע כולל של 98897854.59640977. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.72M.

Energi (NRG) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Energiהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0002883-0.76%
30 ימים$ +0.00152+4.21%
60 ימים$ -0.00648-14.70%
90 ימים$ +0.00493+15.08%
Energi שינוי מחיר היום

היום,NRG רשם שינוי של $ -0.0002883 (-0.76%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Energi שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00152 (+4.21%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Energi שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,NRG ראה שינוי של $ -0.00648 (-14.70%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Energi שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.00493 (+15.08%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Energi (NRG)?

בדוק את Energi עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהEnergi (NRG)

Energi has an advanced governance DAO allowing asset protection and asset recovery, with no successful theft for 3 years. We are focused on providing DeFi and NFT infrastructure

Energi זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Energiההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקNRG את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Energiאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךEnergi לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Energiתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Energi (NRG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Energi (NRG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Energi.

בדוק את Energi תחזית המחיר עכשיו‏!

Energi (NRG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Energi (NRG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NRG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Energi (NRG)

מחפש איך לקנותEnergi? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Energiב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

NRG למטבעות מקומיים

1 Energi(NRG) ל VND
989.9703
1 Energi(NRG) ל AUD
A$0.0579348
1 Energi(NRG) ל GBP
0.0278388
1 Energi(NRG) ל EUR
0.031977
1 Energi(NRG) ל USD
$0.03762
1 Energi(NRG) ל MYR
RM0.158004
1 Energi(NRG) ל TRY
1.5420438
1 Energi(NRG) ל JPY
¥5.53014
1 Energi(NRG) ל ARS
ARS$49.69602
1 Energi(NRG) ל RUB
3.0317958
1 Energi(NRG) ל INR
3.2943834
1 Energi(NRG) ל IDR
Rp606.7741086
1 Energi(NRG) ל KRW
52.1774352
1 Energi(NRG) ל PHP
2.134935
1 Energi(NRG) ל EGP
￡E.1.8253224
1 Energi(NRG) ל BRL
R$0.2046528
1 Energi(NRG) ל CAD
C$0.0519156
1 Energi(NRG) ל BDT
4.5347148
1 Energi(NRG) ל NGN
57.4348302
1 Energi(NRG) ל COP
$150.48
1 Energi(NRG) ל ZAR
R.0.6594786
1 Energi(NRG) ל UAH
1.5409152
1 Energi(NRG) ל VES
Bs5.2668
1 Energi(NRG) ל CLP
$36.07758
1 Energi(NRG) ל PKR
Rs10.5791202
1 Energi(NRG) ל KZT
20.0424312
1 Energi(NRG) ל THB
฿1.2203928
1 Energi(NRG) ל TWD
NT$1.1462814
1 Energi(NRG) ל AED
د.إ0.1380654
1 Energi(NRG) ל CHF
Fr0.030096
1 Energi(NRG) ל HKD
HK$0.2938122
1 Energi(NRG) ל AMD
֏14.2444368
1 Energi(NRG) ל MAD
.د.م0.3374514
1 Energi(NRG) ל MXN
$0.7012368
1 Energi(NRG) ל SAR
ريال0.141075
1 Energi(NRG) ל PLN
0.1369368
1 Energi(NRG) ל RON
лв0.1625184
1 Energi(NRG) ל SEK
kr0.3581424
1 Energi(NRG) ל BGN
лв0.0628254
1 Energi(NRG) ל HUF
Ft12.7783854
1 Energi(NRG) ל CZK
0.7888914
1 Energi(NRG) ל KWD
د.ك0.0114741
1 Energi(NRG) ל ILS
0.1271556
1 Energi(NRG) ל AOA
Kz34.2932634
1 Energi(NRG) ל BHD
.د.ب0.01418274
1 Energi(NRG) ל BMD
$0.03762
1 Energi(NRG) ל DKK
kr0.2400156
1 Energi(NRG) ל HNL
L0.9754866
1 Energi(NRG) ל MUR
1.7169768
1 Energi(NRG) ל NAD
$0.6575976
1 Energi(NRG) ל NOK
kr0.3803382
1 Energi(NRG) ל NZD
$0.063954
1 Energi(NRG) ל PAB
B/.0.03762
1 Energi(NRG) ל PGK
K0.1572516
1 Energi(NRG) ל QAR
ر.ق0.1358082
1 Energi(NRG) ל RSD
дин.3.767643

Energi מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Energi, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרEnergi הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Energi

כמה שווה Energi (NRG) היום?
החי NRGהמחיר ב USD הוא 0.03762 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NRG ל USD?
המחיר הנוכחי של NRG ל USD הוא $ 0.03762. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Energi?
שווי השוק של NRG הוא $ 3.72M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NRG?
ההיצע במחזור של NRG הוא 98.90M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NRG?
‏‏NRG השיג מחיר שיא (ATH) של 9.8980176742 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NRG?
NRG ‏‏רשם מחירATL של 0.022841577272082456 USD.
מהו נפח המסחר של NRG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NRG הוא $ 37.70K USD.
האם NRG יעלה השנה?
NRG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NRG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:14:46 (UTC+8)

Energi (NRG) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

NRG-ל-USD מחשבון

סְכוּם

NRG
NRG
USD
USD

1 NRG = 0.03762 USD

מסחרNRG

USDTNRG
$0.03764
$0.03764$0.03764
-0.91%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד