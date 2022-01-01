NetVRk (NETVR) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי NetVRk (NETVR), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

NetVRk (NETVR) מידע $NETVR isn't just another token—it's the backbone of the Metaverse, redefining how we interact in virtual spaces. Beyond NetVRk, it's a symbol of empowerment, granting users access to exclusive content, a voice in governance, and opportunities to thrive in the digital economy. This isn't hype; it's the evolution of virtual reality. Embrace the revolution with $NETVR. אתר רשמי: https://netvrk.co מסמך לבן: https://docs.netvrk.co סייר בלוקים: https://etherscan.io/address/0x52498F8d9791736f1D6398fE95ba3BD868114d10 קנה NETVRעכשיו!

NetVRk (NETVR) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור NetVRk (NETVR), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.83M $ 1.83M $ 1.83M ההיצע הכולל: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M אספקה במחזור: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.83M $ 1.83M $ 1.83M שיא כל הזמנים: $ 0.3482 $ 0.3482 $ 0.3482 שפל כל הזמנים: $ 0.013793260300283603 $ 0.013793260300283603 $ 0.013793260300283603 מחיר נוכחי: $ 0.01827 $ 0.01827 $ 0.01827 למידע נוסף על NetVRk (NETVR) מחיר

NetVRk (NETVR) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של NetVRk (NETVR) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של NETVR אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות NETVRהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את NETVRטוקניומיקה, חקרו אתNETVRהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות NETVR מעוניין להוסיף את NetVRk (NETVR) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת NETVR, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות NETVR ב-MEXC עכשיו!

NetVRk (NETVR) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של NETVRעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה NETVR עכשיו את היסטוריית המחירים!

NETVR חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן NETVR עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו NETVR משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה NETVRעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

