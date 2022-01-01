Nuklai (NAI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Nuklai (NAI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Nuklai (NAI) מידע Nuklai is a collaborative data sharing network that allows organizations and individuals to thrive in next-generation data economies facilitating the rapidly increasing need of data to empower the next era of AI. אתר רשמי: https://www.nukl.ai/ מסמך לבן: https://docs.nukl.ai/ סייר בלוקים: https://snowscan.xyz/token/0x5ac34c53a04b9aaa0bf047e7291fb4e8a48f2a18 קנה NAIעכשיו!

Nuklai (NAI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Nuklai (NAI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 4.16B $ 4.16B $ 4.16B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 12.86M $ 12.86M $ 12.86M שיא כל הזמנים: $ 0.076 $ 0.076 $ 0.076 שפל כל הזמנים: $ 0.001299722741598594 $ 0.001299722741598594 $ 0.001299722741598594 מחיר נוכחי: $ 0.001346 $ 0.001346 $ 0.001346 למידע נוסף על Nuklai (NAI) מחיר

Nuklai (NAI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Nuklai (NAI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של NAI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות NAIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את NAIטוקניומיקה, חקרו אתNAIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות NAI מעוניין להוסיף את Nuklai (NAI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת NAI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות NAI ב-MEXC עכשיו!

Nuklai (NAI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של NAIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה NAI עכשיו את היסטוריית המחירים!

NAI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן NAI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו NAI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה NAIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

