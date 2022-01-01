Mythos (MYTH) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Mythos (MYTH), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Mythos (MYTH) מידע Mythos aims to democratize the gaming world and allow for players and creators to participate in the value chain. It is grounded in the support of multi-chain ecosystems, unified marketplaces, decentralized financial systems, decentralized governance mechanisms and multi-token game economies. אתר רשמי: http://mythos.foundation/ סייר בלוקים: https://explorer.mythical.market/dashboard קנה MYTHעכשיו!

Mythos (MYTH) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Mythos (MYTH), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 70.35M $ 70.35M $ 70.35M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 855.89M $ 855.89M $ 855.89M FDV (שווי מדולל מלא): $ 82.20M $ 82.20M $ 82.20M שיא כל הזמנים: $ 0.9286 $ 0.9286 $ 0.9286 שפל כל הזמנים: $ 0.07061986935699995 $ 0.07061986935699995 $ 0.07061986935699995 מחיר נוכחי: $ 0.0822 $ 0.0822 $ 0.0822 למידע נוסף על Mythos (MYTH) מחיר

Mythos (MYTH) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Mythos (MYTH) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MYTH אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MYTHהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MYTHטוקניומיקה, חקרו אתMYTHהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות MYTH מעוניין להוסיף את Mythos (MYTH) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת MYTH, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות MYTH ב-MEXC עכשיו!

Mythos (MYTH) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של MYTHעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה MYTH עכשיו את היסטוריית המחירים!

MYTH חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן MYTH עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MYTH משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה MYTHעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

